「佛洛伊德正義警務法」過關 禁鎖㗋、不入室搜證毒犯

黑人的命也是命抗議運動遍及全國，警察執法面對挑戰越來越大。（Getty Image）

全美矚目的佛洛伊德 （George Floyd）命案9日起遴選陪審團，聯邦眾議院在前夕通過了「佛洛伊德正義警務法案」（George Floyd Justice in Policing Act），禁用鎖㗋或扼頸術（chokeholds）以及終止針對毒品 販的「不敲門搜查令」（no-knock warrants）等多項改革。支持者認為可以減少不必要人命傷亡，但反對者認為增大搜證難度降低破案成功率。

3月3日眾議院投票通過編號為HR 1280的「喬治佛洛伊德正義警務法案」，法案將對警察 執法進行多項改革，包括禁止使用鎖喉術、停用無預警入室搜查毒品犯，限制將軍事裝備轉讓給州和地方執法機構，並要求聯邦警員始終佩戴隨身相機。此外，還改革了執法豁免原則，不再庇護行為過失的警察並且追究其責任，以及收集有關警察執法過當的數據，並且支持社區重新構想公共安全等。

加州聯邦眾議員趙美心（Judy Chu）對「佛洛伊德正義警務法」投下了贊成票。她表示，佛洛伊德本來應該還活著，以及泰勒（Breonna Taylor）和其他許多枉死的人們，因為警察使用了不必要的暴力手段，例如鎖喉（choke holds）或「無預警搜查令」（no-knock warrants）。 如果不改變現行法律，允許警察採取此類行動方式，以及庇護他們不受使用武力過當的影響，還有更多人會死於警察不必要的和可避免的死亡。

趙美心強調，禁用鎖㗋術以及終止對毒品案件的無預警搜查令，可以結束警察的野蠻行徑。此外，還終止了向州和地方警察出售軍事裝備以及提供更多的培訓。但是，要實現真正的正義還必須落實責任制，由於現行的豁免權原則可以庇護警察，無法追究警察的失職責任。因此，違反法律或侵犯他人權利的警察也應當受到同樣的法律約束。「這些改革僅僅是解決刑事司法系統存在的深層次問題的開始。但這是可以挽救生命的重要一步。 我們不能接受像弗洛伊德和泰勒等人被謀殺是正常現象。現在這項法案幫助我們做到了。」

對此，警界有不同聲音。一位不具名的警官表示，「不敲門搜查令」是法官簽發的手令，主要用於搜證毒品犯，即允許執法人員在不通知住戶的情況下，例如不敲門或不按門鈴就強行入室。如果執法人員首先在戶外公開身份，室內的毒品犯會立即將白粉統統倒入馬桶放水沖走湮滅證據，使警察找不到證據也無法抓人，降低了辦案效率。另一方面，在執行手令過程中，毒販也可能孤注一擲，對警員安全構成重大威脅。

但是，弗洛伊德命案和泰勒命案發生後，在全國各地湧現出抗議活動，掀起了警務改革浪潮。據「華盛頓郵報」（Washington Post）數據，為了緩解社會壓力，目前美國65個最大的警察局中，至少已有32個禁止或加強限制使用鎖㗋術。

此外，非裔女子泰勒（Breonna Taylor）涉嫌毒品交易，被執行不敲門搜查令的三名白人警察開槍射殺。目前，佛州、俄勒岡州和維吉尼亞州已禁止使用該項搜查令，有13州的法律允許繼續使用，其餘各州則根據法官的判斷酌情簽發。

圖表：2020年警察執法致嫌犯死亡兩大命案