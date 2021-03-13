拜登1.9兆救援 國會議員提醫護精神輔導

國會議員Raja Krishnamoorthi希望為地方和州政府爭取更多經費。（會議截圖）

拜登 總統日前簽署1.9兆元「美國 救援法案」（American Rescue Plan），改善新冠疫情 以來許多企業倒閉、經濟重創的情形。12日國會議員和社區領袖在線探討，這項法案的重大作用及不足之處。

這項1.9兆刺激計畫包括新一輪的刺激支票，增加失業救濟金，1250億幫助重新開啟學校，3500億給地方及州政府，及2500億支援疫苗接種。

研究機構「預算與政策優先項目研究中心」（Center on Budget and Policy Priorities）經濟學家Chad Stone指出，受疫情影響失業率飆升，尤其是非裔、西裔以及移民社區，造成食物短缺和住房危機。他表示，拜登提到首要目標就是控制疫情，幫助美國人度過難關。1.9兆元救濟法案還包括為符合資格的成人及被撫養的子女直接發放1400元紓困金，食物補助保證營養，解決住房危機問題，緊急資金幫助低收入家庭。但他也提到，該法案也將延長每周300元的失業救濟直到9月6日。

這項法案中有3500億元給地方及州政府，民主黨籍國會議員Raja Krishnamoorthi提到，這也是他一直在努力爭取的工作。受疫情影響，地方稅收銳減，地方政府別無選擇，只能增稅、減少服務，裁減員工以及警消人員。另外，他也希望立法為一線醫護人員提供精神輔導。Krishnamoorthi表示，他的妻子也是一線醫護人員，與護士同事過去一年都在服務新冠病人，有時候因為資源、個人防護物資不足，個別醫護人員頂不住巨大壓力而自殺。他希望政府能建立一線醫護人員支援體系提供精神輔導。

另外，華府智庫「城市布魯金斯稅收政策中心」(Urban-Brookings Tax Policy Center) 資深研究員Elaine Maag也表示，父母手頭緊缺無法負擔生活開銷，「美國救援法案」將大大減少18歲以下生活在貧困線上的兒童人數。

國會民主黨人曾經試圖將最低工資提高到每小時15元，但最終未通過。「餐飲業機遇聯合中心」（Restaurant Opportunities Center United ）執行長Sekou Siby表示，新冠疫情爆發後，前線和基層工人尤其是婦女、有色人種和移民報酬過低。

Sekou Siby指出，將最低工資調高到每小時15元僅僅是第一步。