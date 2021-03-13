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加州加快接種疫苗 聯邦直屬站有中文翻譯

記者王若然╱洛杉磯報導
Cal State LA疫苗接種站。（Maria Padron提供）
Cal State LA疫苗接種站。（Maria Padron提供）

隨新冠疫苗供應加快，加州各地疫苗接種如火如荼。南加州除了各縣和市屬的疫苗站，還有聯邦政府與加州政府合作在社區設立的疫苗接種站。其中洛杉磯地區有不久前開放的洛杉磯加州州立大學（Cal State LA）接種站，該接種站因屬聯邦政府管理，不占用加州或洛縣疫苗分配到的數額，目前每天可接種7000人左右，並在現場配有中文翻譯員，方便不講英文的華裔民眾接種。

聯邦急難管理局（FEMA）公關佩卓（Maria Padron）近日來訪洛杉磯世界日報，鼓勵華裔民眾積極接種疫苗。根據她提供的資料，洛杉磯州大的疫苗接種站可以提供「得來速」（Drive-through）接種和「走入式」（Walk- in）接種。接種站一周七天，每天上午9時至下午5時運營。

除了通過「得來速」接種疫苗，民眾還可以在學校共享乘車（如Uber，Lyft）站點乘坐專門的接種巴士（Access LA paratransit service）進入校園，不用乘客下車，會有專人上車為民眾接種疫苗。

不能開車的民眾可以乘坐Metrolink在Cal State LA站下車，或乘坐Mero銀線，公車38路、71路、170路、484路等皆可到達。

佩卓表示，洛州大疫苗站的目標是未來每天將增加6000人疫苗接種。該疫苗站目前每周可收到4萬2412劑疫苗。截至7日，該接種點共施打了12萬4860劑疫苗。

聯邦急難管理局在洛杉磯地區除了設立洛杉磯州大疫苗站，還有幾個流動疫苗接種車。自3月8日至12日這一周，流動車設在Jesse Owens Park（9651 S. Western Ave., LA）。另有流動車在3月8日至10日於南門市（4476 Tweedy Blvd., Suite B, South Gate）服務。

流動車和洛杉磯州大疫苗站的營業時間都為上午9時至下午5時。

想要施打疫苗的民眾，必須在Myturn.com網站，或撥打833- 422-4255預約。目前洛杉磯縣有資格接種疫苗的民眾為1A、1B階段。這兩階段包括醫護人員和長照設施居民，以及65歲以上人士，和教育、急救和食品行業人員等。

Cal State LA疫苗接種站。（Maria Padron提供）
Cal State LA疫苗接種站。（Maria Padron提供）
Cal State LA疫苗接種站。（Maria Padron提供）
Cal State LA疫苗接種站。（Maria Padron提供）

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