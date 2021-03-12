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舊金山華翁遇劫身亡 嫌犯有迫害亞裔老人歷史

勝利谷華裔青年遭射殺 警發緝凶令協尋

記者啟鉻／聖伯納汀諾報導
Joseph Cui生前健身圖片。（Joseph Cui臉書）
Joseph Cui生前健身圖片。（Joseph Cui臉書）

聖伯納汀諾勝利谷市（Victorville）一名華裔青年，2020年10月28日晚9時28分，在街頭遭槍擊身亡，至今警方找不到兇嫌。警方近日在社交媒體呼籲公眾協尋嫌犯。

警方稱，死者是華裔Joseph Cui、20歲，槍擊案發生在Redondo街與La Cubre路交匯處。警方接到槍擊報警，到現場時看到Joseph Cui受槍傷倒在路上。當急救人員趕到將受害者送醫，稍後宣告不治。兇嫌在逃，警方尚未有任何槍手資訊，希望公眾協助尋找。

據Joseph Cui生前使用的臉書，顯示他當時生活情況。在個人介紹中，他自稱來自加州蘋果谷（Apple Valley），生活在勝利谷，曾在美國海軍工作，不確定是否服役。他在2020年8月12日發了最後一張圖片，是戴著口罩在餐廳購外賣。還有他與一輛寶馬車合影，顯示他很喜歡這輛車，這輛車在圖片中多次出現。

死者Joseph Cui生前與座駕合影。（Joseph Cui臉書）
死者Joseph Cui生前與座駕合影。（Joseph Cui臉書）

在Joseph Cui發布的多張圖片中，也有他在健身房、登山、划艇圖片。在2017年12月2日，Joseph Cui參與發起阻止非洲利比亞（Libya）奴隸交易活動。他發帖稱，數以千計的西非男女、孩童，在進入利比亞時被奴隸販子在市場交易，有的被強迫從事重體力勞動或被強暴，也有女子被交易做娼妓。被交易的奴隸價格在每人200美元至500美元。他呼籲在請願網址簽名向聯合國請願，阻止奴隸販賣犯罪活動。

Joseph Cui圖片上標記「Asian eyezz」（Joseph Cui臉...
Joseph Cui圖片上標記「Asian eyezz」（Joseph Cui臉書）

Joseph Cui很珍惜自己族裔身分，在其中一張肖像照片寫上「Asian eyezz」，顯示他是熱愛生活喜歡運動、富有正義感、充滿朝氣的年輕人。他遭遇槍殺後，友人為他在募款網站GoFundMe上籌款。

這起兇殺案由縣警局探員Ed Hernandez負責，警方呼籲知情者致電909-387-3589提供線索。

槍擊 華裔 加州

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