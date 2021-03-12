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早睡早起、多曬太陽…夏令時間14日開始 9招調適生理時鐘

編譯組／綜合報導 
日光節約時間將在3月14日開始。（NBC）
日光節約時間將在3月14日開始。（NBC）

日光節約時間將從3月14日(周日)開始，許多人面對睡眠時間減少一小時都很困擾。美國睡眠醫學協會（AASM）的調查發現，至少有55%的美國成人在日光節約的轉換期感到特別疲累，通常需要五至七天才能調整過來。專家說，減少時鐘調快一小時造成的心理困擾，不妨試試以下方法，調適生理時鐘：

一，提早15分鐘上床睡覺：特別是在日光節約時間開始前兩三天，就提前上床睡覺，這樣才能讓身體做好準備。

二，調整起床時間：在日光節約時間開始前幾天，就將起床時間提早半小時，這樣在調快一小時的當天就不會那麼難起床。

三，調整行程：每天活動時間都提早一點，包括晚餐、運動與上床。

四，欺騙大腦：心理學家的建議是，在日光節約時間開始前四天，就每天將手錶或時鐘調快15分鐘，讓大腦逐步適應時差。 

至於如何應付日光節約時間下的疲累感？專家建議：

一，不要打盹：白天最好完全不睡，就算要睡也只限15至20分鐘，而且最好僅限接近中午。

二，多曬太陽：陽光可以喚醒人體的生理時鐘，讓人不那麼愛睏。

三，注意飲食：包括含咖啡因的飲料、巧克力、酒類都會影響睡眠，最好在上床前三小時都不碰。

四，別太晚運動：中度至激烈運動應該在前半天進行，晚間大量運動會妨礙睡眠。

五，睡前別看手機：光線會影響生理時鐘，因此睡前別再盯著螢幕看。

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