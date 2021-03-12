聖蓋博獅子會 資助警局K-9警犬

聖蓋博希望獅子會與希望中心，發起為聖蓋博市警察局的K-9警犬募款，獅子會主席周萍（後排左二）和會長李清瑜（後排右三），8日率獅友們前往聖蓋博警察局捐贈1200元支票給SGK9S.org非營利組織。（主辦方提供）

聖蓋博 希望獅子會與希望中心發起，為聖蓋博市警察 局K-9警犬募款，獅子會主席周萍和會長李清瑜，8日率獅友們前往警局，捐贈1200元支票給SGK9S.org非營利組織。

李清瑜表示，他們從聖蓋博市議員丁言愉了解，警犬保險 續保到期，還尚缺款項1200元。春節剛過，獅子會就與希望中心發起為聖蓋博市警察局警犬K-9募款的活動，聖蓋博市警察局SGK9S.org是非營利組織，這次籌款活動是為市警K-9 Bentley， 和K-9 Edy購買管理和受訓必須物品及安全配備用品，保障警犬的生活品質和日常健康保險的需求。

兩隻K-9警犬對城市治安出力良多，擔負著平時到學校巡邏、查緝炸彈、毒品，和參與破案保護警員的特殊任務，維護聖市學生和居民安全。

獅子會的理事們帶頭捐款，不到兩週就募集1200元，主席周萍和會長李清瑜等人8日到聖蓋博市警局，將募集款交給SGK9S.org非營利組織。

聖蓋博市長Denise Menchaca、市議員丁言愉、警官Brian Knott、聖蓋博希望獅子會第二副創會理事Lili Kwok、會員主席主席彭南林、市場傳播主席Karen Yu 、獅子會會員沈靜、Tony Zhou、Kevin Tong、張鳳英等參加捐助活動。