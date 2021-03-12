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洛城新語／面對罷免重壓 紐森「新政」做對事

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罷免案來勢洶洶，州長紐森近期通過系列工作自救。9日的州情咨文，就是反攻號角。強調「金州刺激計劃」，是在穩固下層選民人心；拋出百億基建藍圖，似在效仿「羅斯福新政」，盼重獲中產階級信任。左派政客在重壓之下，紓困終於不再亂撒幣，民主政治之美妙，彰顯無遺。

紐森2019年就任加州州長以來，罷免聲從未停歇，但大多雷聲大雨點小，難有實質進展。直至2020年6月開始的罷免運動，才讓紐森感到壓力。運動發起者稱，已經收集超過200萬簽名，達到2021年3月17日前，收集150萬簽名的罷免成案門檻；且該運動已募集近400萬行動資金，大多數捐款來自州內。紐森施政致民怨沸騰，可見一斑。

9日州情咨文打破傳統，未在沙加緬度州政府辦公室舉行，而是改在場地更大的洛杉磯道奇球場；紐森似進入「競選模式」，盼望更多選民傾聽其施政綱領。而咨文中部分內容的確讓人眼前一亮，州政府在2021年初已有150億元的盈餘，在這筆錢的使用上，則將其中大多數用於公路、橋樑及公共交通等基礎建設。

這與當前民主黨有錢就撒幣救助窮人不盡相同，而是採取「基礎建設」方式提振經濟。此舉不僅可以增加就業，還能避免簡單發錢造成的巨額財政赤字，以及「福利養懶人」等不良印象，中產階級無疑更為樂見。

民主黨籍前總統羅斯福，在參選總統時，曾允諾「新政」應對大蕭條。除了脫離「金本位」以及推出「FDIC」等提升市場對金融機構信心外；「以工代賑」，將單純的救濟改為向失業者提供從事公共事業的機會，對經濟的幫助也是立竿見影。

羅斯福執政初期，全美1700萬失業人員；若全靠政府來養，無異於沉重財政負擔。羅斯福新政後，百萬青年參與政府基建，開闢百萬畝林區、國家公園及修建校舍、橋樑、運動場等，許多設施沿用至今。失業者有工作得以養家糊口，社會減少動盪；而「以工代賑」的資金，通過工人口袋，再以消費等渠道回到資本家手中，成為政府投資刺激私人消費與個人投資的「引動水」。

憑藉新政的加分，羅斯福成為美國歷史上唯一擁有四屆任期的總統。加州就業發展局（EDD）數據顯示，加州失業人口在150萬人以上，不考慮「詐領」等因素，每期失業救濟金開支都是不小數目。紐森想要扭轉當前不利局面，效仿羅斯福新政、投資基礎設施建設，無疑有了好的開始。倘若紐森新政帶來好效果，想必罷免之聲也將消停。

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