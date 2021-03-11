治新冠新藥即將面世？

福斯新聞網(Fox News)報導，一種可治療新冠肺炎的新藥，只要在家服用五天，就能破壞病毒複製能力，從而治癒病人。專家說，這種藥最快可在四至五個月上市，將遏止新冠疫情肆虐。

人們被病毒折磨滿一周年後，現在疫苗 在各地推廣注射，但注射者只能避免感染，本身如帶病毒，還是有傳染能力帶給其他人，所以口罩還是要戴。佛奇等專家說，即使美國 秋天能完成全民注射(但還有近三成民眾抗拒疫苗呢)，戴口罩到2022年前可能還需要。

美國和全世界都被病毒整慘了，民眾生活不便，商家倒閉連連。許多預測說，新冠病毒可能永遠和人類共存。它的變種變異極快，今後年年可能像感冒一樣來襲，奪走全球幾萬甚至幾十萬、上百萬人性命。能否徹底消滅新冠病毒，眼前不易樂觀。

除了疫苗，「特效藥」成為全球期盼的「神物」。這種美國研發的特效藥，是默克(Merck)大藥廠和瑞吉貝克生物醫療公司(Ridgeback Biotherapeutics)研發，叫莫納皮拉韋(Molnupiravir)，已通過第一期實驗。

介紹新藥的專家說，在182個自願病人的試驗中，服用者三天後，病人體內沒再找到病毒，顯示效果良好。這種藥病人毋須住院，只要在家一天吃兩次、共服用五天，就能像多年前治療流感的克流感(Tamiflu)一樣，在病毒變得更具破壞力前防止病毒複製，殺死病毒。

去年底，德國媒體就報導，這種藥在被感染的雪貂身上試驗，僅24小時內病毒就不再具傳染性。相關論文已發表在英國《自然．微生物學》月刊。

聽起來很神奇樂觀。但幾星期前，有報導指以色列發明了特效藥，後來好像沒下文了。更早則有美國的「瑞德西韋」一度被當成藥，送去中國 和在美國各醫院試驗，後來被證實無效或效果有限。這次新藥會不會又是博眼球、藉機炒高藥廠股價的假消息呢？

我們不是專家，但憑常識觀察，口罩、疫苗防護效果都不是百分之百；如果感染新冠後，能像治感冒一樣，在家服藥五天就治癒，不會有病故的風險，在「預防」和「治療」雙管齊下對付後，新冠病毒威脅性大幅降低，是人類一大福音。

問題是試驗只有182個樣本，前途未卜，不能過度樂觀。現在各種疫苗包括美國、中國或印度等研製，都打破過去兩三年密集試驗才上市的常規，幾個月內就速成上市。各國政府急了，加快審批疫苗，顧不得有沒有其他副作用。

過去一些藥物的動物實驗，發現可能改變後代基因，出現無牙齒或顱骨缺陷；很多人擔憂疫苗並拒絕注射，就是這種顧慮。加上一些怪力亂神的說法，譬如那位印度神童又對疫苗可能出現後遺症有不好的預測，加深人們的懷疑和恐慌。

全球各國大藥廠、實驗室都拚命在研發治療新冠肺炎的藥，它包含巨大利益商機，也是科學成就、人道等名譽的逐鹿，但願不出現病急亂投藥、草菅人命，否則就是天災加人禍了。