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警射催淚瓦斯追捕 逃逸車竟走出小女孩

記者李雪╱綜合報導
嫌犯在撞了幾輛車後，在鑽石吧60號高速公路附近停了下來。（NBC電視截圖）
嫌犯在撞了幾輛車後，在鑽石吧60號高速公路附近停了下來。（NBC電視截圖）

9日洛杉磯縣聖蓋博谷發生警車追捕一名撞到警車後逃逸的汽車，在駕駛人和警方長時間的對峙之後，警員對車輛射進催淚瓦斯後，將該名非裔婦女駕駛人拘捕。在僵持結束後，一名非裔九歲女孩竟從後座走出來，令警方大吃一驚。

據ABC電視台報導，嫌犯引來警察追車並魯莽地撞毀了多輛車。該嫌犯駕駛日產四門轎車，以高速在車流中穿梭，除了闖紅燈並撞上幾輛汽車試圖逃脫。在逃離的同時，還設法躲避了警方的「PIT maneuver」追擊策略（警察用警車前方保險槓去推擠嫌犯車輛後保險槓）。

有幾次，嫌犯的車被困在堵車車流中，嫌犯將其他汽車撞到一邊，穿過車流。追捕行動終於下午4點左右結束，嫌犯在撞了幾輛車後，在鑽石吧60號高速公路附近停了下來。

當局試圖勸她出來，但嫌犯仍堅持留在車裡。警員於是向車內發射了非致命子彈，打碎車窗，但嫌犯仍留在車內。當對峙延長到第二個小時時，特警裝甲車將轎車的前部和後部圍住。然後警方將催淚瓦斯罐插入車輛，試圖將駕駛趕出車來，緊接著一個女童從車裡出來，然後是那位涉案女子。

當局將這名30歲婦女拘留。洛杉磯縣警巡官Todd Knight說，他們當時不知道車裡有個小女孩。目前未知兩人的關係。警方幫助小女孩離開現場，她並被救護車送走接受治療。當局表示，不知道嫌犯是否受到什麼藥物或酒精影響，或者可能有遭受精神健康問題的困擾。

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