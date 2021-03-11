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春雨遲來到 半夜警天雷 華人喜迎甘霖

記者楊青╱洛杉磯報導

南加州9日深夜至10日迎來預期兩天半的冬季風雨和山區降雪，10日凌晨，聖蓋博谷突然雷聲大作，下起短暫暴雨。南加降雨造成部分地區泥石流等災害，有住家一度接令强行撤離。國家氣象局預報，11日南加州部分山區會出現較大規模的降雪和大風天氣；公共衛生局則警告民眾至少到13日凌晨2時警報解除之前，最好不要前往海邊、小溪和河流出口處玩耍。

去年入冬以來持續乾旱，因此南加州許多民眾對9日深夜開始的冬季風雨十分期待，不少華人提前幾天就給植物施肥，或準備各種容器，或新種了花草等待春雨，不少民眾10日一早就在微信朋友圈上貼上自家帶著雨水的花花草草，歡喜不言而喻。

國家氣象局10日報告，當天給南加州大部分地區帶來半吋以上降雨。洛杉磯市中心以及霍桑和洛杉磯國際機場一帶，降雨量將近四分之三吋；山谷和平原地區的降雨量三分之一至半寸；橙縣在三小時内降雨超過半寸，部分山區都有下雪，其中威爾遜山Mount Wilson收穫五吋雨雪，部分雪場10日上午開始清理道路迎接冰雪發燒友。不過天氣預報表示，11日還會繼續低溫和降雪，雪停之後才是最好的玩耍時候。

根據天氣預報，從9日深夜開始的冬季風雨預期持續到11日晚10時，一些地區至12日還會是風雨濕冷天氣，部分地區可能會出現小規模的洪水或泥石流。在洛杉磯天使國家森林近期遭遇山火地區，由於植被破壞，水土流失，持續降雨容易造成山體滑坡，部分地區也可能因電綫杆倒伏而斷電。

南加 加州 洛杉磯

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