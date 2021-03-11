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殺人嫌錯放出獄搜捕 洛警否認失誤

記者楊青╱綜合報導
Steven Manzo因涉嫌2018年長堤的一起謀殺案而被關押在洛杉磯市中心的雙塔男子候審，9日因監獄系統錯誤而錯誤釋放。（長堤警局提供）
Steven Manzo因涉嫌2018年長堤的一起謀殺案而被關押在洛杉磯市中心的雙塔男子候審，9日因監獄系統錯誤而錯誤釋放。（長堤警局提供）

英文媒體報導洛杉磯一名被控謀殺罪，被監獄關押候審的嫌犯，9日下午因監獄系統輸入出錯而誤被提前釋放，威脅社區治安。洛杉磯縣警察局10日聲明，指稱提前釋放該嫌犯並非監獄系統操作失誤，而是因爲接到法庭的命令而釋放嫌犯。洛杉磯和長堤警方全力搜捕20小時，至今未果，嫌犯目前繼續在逃。

Steven Manzo因涉嫌2018年長堤的一起謀殺案，被關押在洛杉磯市中心的雙塔男子監獄候審。早先的消息稱，洛縣監獄系統顯示，3月9日下午2時12分，Manzo的案子被取消，嫌犯釋放。但實際上該信息是由於輸入有誤出錯。當監獄人員發現時，Manzo已穿著囚服離開監獄，警方立即對全城發出通緝令。

目擊者稱，9日下午2時45分左右，看到以警方描情形非常相似的囚服男子出現在101高速公路附近，警方隨即關閉午後交通尖峰時期非常繁忙的101公路進行大規模搜索，直到當天下午5時左右，沒有結果。到10日上午10時左右，囚犯依然在逃。

負責監獄系統管理的洛縣警局10日上午11時發表聲明，指稱洛縣警方9日並沒有錯誤地從監獄中放走嫌犯，引起這起事故的原因是因爲監獄工作人員收到法庭的釋放指令（Order For Release），該釋放令表示本起謀殺案起訴取消，所以才導致釋放嫌犯。

Steven Manzo錯誤釋放後，警方9日對101公路進行大搜捕，但到10日上...
Steven Manzo錯誤釋放後，警方9日對101公路進行大搜捕，但到10日上午，嫌犯依然在逃。（NBC電視截圖）

監獄 洛杉磯 洛縣

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