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打完疫苗可以不戴口罩？專家籲保持警惕

聯邦發紅包 洛市各團體紛要錢

編譯組／綜合報導 
道奇球場外等待接種的大批車輛。（Getty Images）
道奇球場外等待接種的大批車輛。（Getty Images）

國會通過1.9兆元的美國救援法案（American Rescue Plan），洛杉磯市可望分得13.5億元，盡管市長賈西提（Eric Garcetti ）樂觀認為，各項計畫都有了活水，各議員與團體也紛紛提出動支計畫，但市府主計長蓋波林（Ron Galperin）卻呼籲，洛市眼下最嚴峻的問題是歲收短缺5.5億元，且還可能持續好幾個月，因此錢必須用在刀口上，才能確保市民生活品質。 

賈西提表示，美國救援法案是因應疫情的分水嶺，能讓疫苗更快完成接種，勞工家庭獲得喘息機會，第一線勞工也能重獲工作機會，幼兒、學生、家長、租客、店家也能獲得協助。他強調，大家都為了此刻奮戰已久，感謝總統拜登以降的各級官員協助，才能讓洛市維持必要基礎服務，保障工作機會，讓大家都有公平的接種機會，也讓亟待救助的社區重現希望。 

其他同表欣慰的還有洛市議長馬提尼茲（Nury Martinez），她說，聯邦通過救援法案終於讓大家可以協助各個家庭度過難關，如同洛杉磯市已經知道的，勞工家庭將能獲得最直接的援助，市府也應該給予疫情下最為困窘者喘息的機會。不少團體在獲知國會通過救援法案後，也紛紛舉行記者會，希望能獲得預算援助。 

包括Community Coalition、InnerCity Struggle、SEIU 2015與Brotherhood Crusade都向市長與議會提交預算請願書。部分人士主張，絕大多數的經費應該用於恢復並重建飽受摧殘的社區；另外一些人則主張，市府應該分兩年提撥1億元以確保每家每戶都有每月1500元的基本收入；其他團體則主張，市府應該投資1億元在全面改善青少年環境上。 

市府主計長蓋波林希望，將預算用於補足財政缺口。他在3月1日的報告中指出，洛市現在短缺5.5億元歲收，而且收入情況在幾個月內都不太可能改善。他說，救援計畫對洛杉磯市來說當然重要，因為市民可以獲得維持生計的援助；但對洛杉磯市府來說，13.5億元的資金能夠讓市政改頭換面，從危急的財政狀態中脫身，恢復基本服務與重振經濟。 

蓋波林強調，市府的優先任務，應是確保鄰里服務不被刪減或終止，且恢復那些在疫情中嚴重受創的家庭。他指出，預算應該用來補足市府預算的不足，恢復在疫情期間中斷的民生必要服務，剩下來的經費才能用於特別預算。

預算 疫情 洛杉磯

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