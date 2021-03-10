樂活50加、世界日報合辦 「和諧粉彩」指繪藝術課程招生

樂活50加、世界日報共同主辦的畫畫趣線上教學，第三期課程將推出「和諧粉彩」指繪藝術。圖為林麗貞老師示範作品。（林麗貞）

樂活50加、世界日報 共同主辦的畫畫趣線上教學，第三期課程將推出「和諧粉彩」指繪藝術。課程將於4月的每周四（4月8日、4月15日、4月22日、4月29日）美西時間晚上6時30分至8時30分登場。由經驗豐富的繪畫老師林麗貞教授。現展開招生 接受報名註冊。

「和諧粉彩(Pastel Nagomi Art)」指繪藝術是運用手指創作的獨特繪畫方式，釋放於手指、粉末及畫紙間的感性接觸，構圖簡單、用色淡柔，可為創作者内在心靈帶來和諧、寧静和喜悦。學員無需繪畫的基礎與概念，老師將一步步帶領著快樂創作。

粉彩（Pastel）起源於18世紀，通常製成筆型，覆蓋性強，色彩明快，顏色種類繁多，在粗糙的表面如素描紙、黑板、石頭等都可繪製。4月開班的「和諧粉彩」四堂課中，林麗貞老師將在前三堂課教授三幅和諧粉彩畫：「春暖花開」、「遠山望月」、「心心相連」，最後一堂教如何用硬筆畫靜物，以及時下流行的紓壓禪繞畫。

「畫畫趣」系列線上教學自去年11月開班至今已進入第三期，林麗貞老師選用的畫材從認識壓克力、水彩、墨韻；到即將開班的粉彩，希望讓每一期學員有機會接觸到不同的畫材特性、畫風技巧，並找到箇中樂趣。

「和諧粉彩」指繪藝術線上課程學費為120元(不含材料費、運費)，瞭解上課完整詳情及報名註冊可上網www.Happy50Plus.org，或者電詢1-800-881-3466。