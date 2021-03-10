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美國內休閒旅遊可望回溫？華人旅行社：今年不看好

記者張宏／洛杉磯報導
Oceania Cruises郵輪推出的2023年180天環遊世界的船票一天售罄。（官網圖片）
Oceania Cruises郵輪推出的2023年180天環遊世界的船票一天售罄。（官網圖片）

2020年對很多人「零出行」的一年，2021年是否意味著可自由出行？日前美國一家遊輪公司推出4萬2000元起跳、環球180天2023年啟程的旅遊套票，僅一天預售即賣光光，其中三分之一迫不急待想出遊的，是第一次乘坐遊輪的旅客。主流航空和旅行社也正佈局今年旅遊產品，意味著今年旅遊不再是提心吊膽的奢望嗎？

Scott廉價航班創始人Scott Keyes日前表示，隨民眾再次開始計劃旅行，航空公司正在增加航線，適應消費者逐漸返回天空的需求。 JetBlue營收計劃負責人Scott Laurence也表示，該公司已以前所未有速度進行調整，將路線轉向客戶興趣的路線。去年，該航空公司增加了80條新航線。

Keyes表示，今年旅遊會呈現幾個趨勢。首先，人們出遊更多是為了休閒娛樂，而不是商務。去年航空旅行數量暴跌時，航空公司大幅削減航線，以應對需求大幅下降。但現在不僅乘客人數增加，且對再次飛行的興趣也在飛漲。現在機票預訂網站上搜索機票的人數逐漸上升。隨著人們再次開始計劃旅行，航空公司正在增加航線，但不同的是，為休閒旅遊的旅客提供更多航班，為商務旅客提供更少航班。

其次，人們今年出遊主要側重美國國家公園和海濱，因為各個國家旅行禁令還沒有完全解除，所以現在很少有遊客規劃國際旅行，因不確定性很高。目前找到國內航班便宜機票的機會，遠高於國際航班。

但對於南加華人旅行社業者來說，2021年的旅遊市場依然會慘淡。業者Jeffery陳表示，現在看2023年還比較遙遠，今年旅遊市場很難那麼快恢復，最多是從本地遊開始。公司目前主要業務是機票銷售，但很多人買了機票卻因為政策改變無法成行，導致旅行社折騰半天也掙不到錢。公司也想嘗試銷售遊輪，但是因為遊輪的密閉性，民眾表現興趣缺缺，現在他們拿了政府補助，只能選擇觀望。

另一名旅行社業者表示，南加華人旅行社面臨大洗牌，不少以前的旅行社老闆現在都改行賣保險或做外賣。旅行社基本除了機票之外毫無訂單，即使做一些海釣的本地遊，也多數是賠本賺吆喝。今年旅遊市場他繼續不看好。

但一些民眾想出遊的心卻按耐不住，華人孫先生說，現在機票酒店都去往年便宜，不出去旅行實在太浪費這樣的好機會。他打算全家打了疫苗後能去阿拉斯加旅行。如果按照網絡上傳說中美8月以後能恢復正常通航，在孩子暑期還想回中國看望父母。

比起坐飛機，目前不少民眾還是選擇自駕遊來熱身。（檔案圖）
比起坐飛機，目前不少民眾還是選擇自駕遊來熱身。（檔案圖）

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