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假博士愛情詐騙 女演員奉上50萬

洛杉磯訊
聖塔蒙尼卡男子威爾森以慣用手法詐騙女子感情和財物。（Pexels）
聖塔蒙尼卡男子威爾森以慣用手法詐騙女子感情和財物。（Pexels）

聖塔蒙尼卡（Santa Monica）男子威爾森(Antonio Mariot Wilson)，8日因愛情詐騙將面臨入獄。檢方稱他是位「狩獵者」，受騙四位女子投資於威爾森虛構出來的公司，實際錢財卻用於他個人開銷，其中一女甚至奉上50萬元。

現年57歲的威爾森有多個名字，包括Tony Mariot博士，Brice Carrington。他於去年6月對一項電信詐騙指控認罪。檢方目前要求法官判決他33個月監禁和支付27萬2000元賠償金。辯方則提出12個月居家監禁，和相同數量的賠償金。

檢方起訴書指出，威爾森是一個「狩獵者」，他欺騙和背叛女性伴侶，給她們造成「經濟和情感」的傷害。

2015至2018年間，威爾森通過約會軟件Bumble Bizz邂逅四名女性，並與她們談戀愛，且騙取她們投資他所謂的商業，共計38萬7000元。而後威爾森償還了其中一名女性7萬500元。還欠其他三名女性共計27萬2000元。

被騙的其中一名女性，為演員Jenifer Lewis。威爾森與她相識於健身房，根據威爾森的律師，後來Jenifer Lewis給了威爾森一張50萬元的支票，備註欄寫著「禮物」。

為了創造良好形象，威爾森謊稱是海豹突擊隊隊員，牛津大學畢業生，或在洛杉磯加大授課的牛津大學教授。他引誘受害者投資他子虛烏有的兩家公司：Ultimate FX，是一家聲音設計軟件；2nd Life，是一家軟件公司。然而實際上，他將這些錢用於個人花銷。

威爾森是個慣犯，他在2009年也曾因相似的詐騙罪面臨相似的指控。

投資 詐騙 洛杉磯加大

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