洛杉磯治安惡化 要怪誰？

洛城新語

華裔聚集的羅蘭岡，2月在兩周內發生三起搶案，受害者都是華人 婦女。歹徒明目張膽，由偷變搶，更誇張的是有一起大白天在麵包店內，眾目睽睽之下公然搶劫，可說無法無天！

這三宗搶案，被搶皮包內都有不少現金，純因受害人有需要，但卻被冠上多帶現金，易遭盜竊之名，倒果為因，誤導風向，並不厚道。有時連警方也如此認為，多少有卸責成分，絕非改善治安的根本之道。

同樣的，近日在高檔社區比佛利山，在一家義式餐廳也發生一起搶案，一位珠寶商戴著價值50萬元名表，遭歹徒持槍搶劫，雖然槍扺住這位富商的頭，他則抓住槍，將搶匪打倒在地，格鬥中，搶匪開槍傷及一位婦人，價值不菲的名表仍被硬生生奪走。

令人震驚的是這次搶劫是在光天化日之下，人潮聚集的戶外用餐區，不僅不在乎人來人往，更囂張的亮槍開火，只為了一定要得手，根本無視法律。歹徒如果只為奪財，不擇手段，這才是最危險的禍害。

從洛杉磯 地區頻頻發生的偷盜搶案，可以清楚發現，歹徒根本無視法律，加上檢察長賈斯康(George Gascon)數度放話，推動其所謂的「刑事司法系統改革」，不再求處死刑，放棄增加量刑，堅持他所謂的「過度量刑作法加劇累犯，導致更多犯罪」，寧願輕罰不願重懲，認為如此方能減少有前科者繼續犯罪。

賈斯康這種理論，美其名可以教化罪犯重回正途，但是事實果真如此嗎？以前述幾起搶案分析，犯案者就有前科累累的累犯，如果不加重量刑，他理應改邪歸正，重新做人。現實卻是因減輕其刑，累犯反而更無顧慮，加上收入可觀，只要偷搶就能享受吃喝玩樂，累犯反而以此為業，成了常業慣犯。賈斯康預期累犯悔改，不再做惡，根本是海市蜃樓，一場美夢。

如果聖蓋博谷華人或洛杉磯居民記憶猶新的話，這幾年治安惡化，偷盜猖獗，可追溯自2014年加州第47號提案通過後發生的變化，而賈斯康正是47號提案發起人與起草者，這提案最受爭議的是將六項非暴力重罪（felony）重新歸類，降為輕罪（misdemeanor），給了宵小更多施展身手的空間，導致小偷小盜不斷，罰無可罰，連警方也洩氣，最後是歹徒日益猖狂，無辜民眾受害。

雖然賈斯康曾為自己的政策辯護，但是在他任職舊金山 地區檢察長時，舊金山財產犯罪率上升37％，足以證明他有心創造的司法新藍圖，降低對低級罪犯的懲罰，並未能改善治安，反而提供了歹徒犯罪的樂園，因為輕罪免入獄，有此保單，何樂不為？

檢視洛杉磯治安日趨惡化的原因，前有47號提案為輕罪犯撐腰，後有賈斯康檢察長的司法刑事改革，免死刑減輕刑罰，雙重保護作奸犯科者，難怪偷盜者毫無顧忌，更加胡作非為。

遺憾的是，47號提案明知縱放輕罪犯，鼓勵犯罪，在2020年公投要廢止卻失敗，現在已難逆轉；而賈斯康卻又是2020年檢察長選戰勝選者，當選後樂當罪犯「恩公」，民意如此，又能怪誰？