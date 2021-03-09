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北加州灣區 明、後天迎近5周最大降雨

強烈冷風暴襲南加 9日帶降雨、降雪

洛杉磯訊
預計將在星期二晚上開始持續長時間的降雨，持續到星期四，在南加大多數地區，總降雨量將為0.5到1吋，某些區域可能會容納1.5吋降雨。（氣象局推特）
預計將在星期二晚上開始持續長時間的降雨，持續到星期四，在南加大多數地區，總降雨量將為0.5到1吋，某些區域可能會容納1.5吋降雨。（氣象局推特）

南加又要變天，預計有一道強烈低溫風暴，將從9日(周二)開始為南加帶來降雨和降雪，但這次雨量並不能彌補本季節洛杉磯的降雨不足。9日開始的降雨將持續到星期四，在南加大多數地區降雨量將為0.5到一吋，某些區域可能會有1.5吋降雨。

國家氣象局氣象學家Todd Hall表示，在4500呎以上的地區可能會出現大雪（6至12吋），在海拔低至2500呎的地方，也可能會下雪。這可能會影響5號公路Tejon Pass地區，和通過14號州際公路的山路旅行。

洛杉磯縣拉肯亞達-弗林楚奇（La Cañada Flintridge）的山麓地區可能會遇到雨雪混合，或有冷水滴凝結在雪晶上時形成的顆粒。Hall表示，這種顆粒看起來像冰雹，但更軟，將其擠壓到手指之間，會很容易破碎。

南加今年迄今為止的雨季相對乾燥，這場降雨將受歡迎。通常3月是南加較濕潤的月份之一，自去年10月1日以來，洛杉磯市區只有4.55吋降雨。而每年這個時候，它通常有11.71吋降雨。

加州已經歷長達數年的乾旱，Hall表示，異常乾燥的狀況開始影響當地水庫水位，目前水庫水位低於平均水平。

美國乾旱監測組織本月報導說，全州內大多數地區的降雪量都低於正常積雪的75％，許多水務機構正在討論保護措施。報告說，在南加州，經歷過相當乾燥的冬天之後，旱象又開始嚴重。

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