寇恩縣未來15年 擬開發2700口油井

寇恩縣（Kern County）未來15年恐在當地興建成千上萬口新油井。（美聯社）

在加州 上訴法院裁定阻止寇恩縣（Kern County）加快新的石油 和天然氣 鑽探工作後，負責監督加州石油探勘相關法律的官員修改計畫，未來15年恐在當地興建成千上萬口新油井。

KTLA5電視台報導，寇恩縣政委員會8日對該修正後的計畫進行投票，該計畫通過，將簡化開設每年2700口井的全面環境影響報告許可程序。

此計畫獲得石油產業業者支持，但環保和社區團體反對，認為修改後的計畫幾乎沒有改變，並未解決違反「加州環境品質法」（California Environment Quality Act.）。

去年佛瑞斯諾加州第五區上訴法院（5th District Court of Appeal in Fresno）認為，這個在2015年提出的計畫，並未充分評估或披露鑽井可能造成的環境損害，因而違反法律。

上訴法院指出，該計畫在避免對單個井進行昂貴且費時的環境審查，基本上是加速石油開發，以及該發展可能帶來的經濟利益，而非保護環境。

制定上述修正計畫的寇恩縣相關部門替該計畫辯護，表示將促進公眾健康和安全。根據修訂後的計畫，將在石油鑽機周圍設置降噪設備等。

然而種族、貧困與環境中心的Juan Flores表示，該縣並未解決法院的擔憂，若委員會批准提案的新版本，他們可能會重返法庭。

位於洛杉磯北邊約100哩處的寇恩縣，是加州化石燃料生產重地。該縣約有七分之一工人從事與化石燃料產業相關工作。

該縣過去一年來，一直未發放許可證，產業也面臨立法者和環保團體挑戰，因他們認為該產業造成了巨大的空氣和水污染，對氣候變遷造成可觀影響。

加州州長紐森（Gavin Newsom）下令至2035年，禁止銷售天然氣的房車和卡車。新的立法將在2027年禁止能源公司向地下注水、砂石和化學物質的高壓技術，以提取難以觸及的石油和天然氣。

據悉，西方各州石油協會（Western States Petroleum Association）副主席Kevin Slagle支持該法。