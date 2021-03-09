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須國琪回饋母校 捐贈台中一中200萬

記者王若然／洛杉磯報導
須國琪（左二）、彭愈賢（左一）夫婦贈送「須氏大族譜」給美國猶他州鹽湖城家譜圖書館。（須國琪提供）
須國琪（左二）、彭愈賢（左一）夫婦贈送「須氏大族譜」給美國猶他州鹽湖城家譜圖書館。（須國琪提供）

美國華人須國琪為了回饋母校台中一中，團結海外校友，去年底在美成立美國台中一中校友會，目前校友會成員已發展到200多人。須國琪希望有更多校友加入校友會，同時他和太太彭愈賢分別在2020年8月、2021年2月分別捐贈台中一中100萬元新台幣，共200萬，希望拋磚引玉。

須國琪從事電腦專業30多年，目前是半退休狀態。他發起美國台中一中校友會也是機緣巧合。去年10月，他接到台中一中校友會成立45周年通知，在與該校友會秘書長交談後，萌發了成立美國台中一中校友會的念頭。須國琪說，他想趁著還能做事的時候，為母校做點事情。

須國琪去年12月發起北美校友會後，積極聯絡美國各地校友，提及去年在世界日報上刊登了相關文章，效果很好，有不少校友主動打電話聯繫他，在短短的時間內就發展到200多位校友。

他和太太彭愈賢並責無旁貸率先捐款給母校。須國琪說，去年8月那次捐贈恰好是新任校長林隆諺就任校長，他也是台中一中首位由校友擔任的校長，意義非凡。這次捐贈還是為了懷念已經逝去的父親須鼎成、母親管義梅和愛子須志浩。

須國琪說，他唯一的愛子須志浩在2017年一場意外中逝世，他的父母隨後也在一年內相繼離世。他希望用他們的名義捐款，象徵他們遺愛人間。

須國琪回憶青少年時期在台中一中讀書時，很感謝母校的照顧。他當時住在一個偏遠小村莊，台中一中和當時的公路局合作，每天早上6時都有校車經過他住的村莊，下課也有校車送他回家。他的哥哥也讀上台中一中，獲得學校不少照顧。須國琪說，「飲水思源」，現在希望可以回饋母校。

根據須國琪提供的資料，在美國台中一中校友會的撮合下，台中一中於今年1月25日與加州舊金山Archbishop Riordan高中簽訂雙聯學制（Dual-Diploma Program)合作項目。須國琪表示，未來美國台中一中校友會計劃邀請台中一中新任校長及師生訪美，並安排與加州一些高中教育交流。同時也會安排台中一中的學生們參觀加州的一些大學，期望能幫助學生在美國大學選校時有周全的認識和了解。

須國琪也是「須氏大族譜」主編，閒暇之餘並教導華人如何製作家譜，並將家譜電腦化及網絡化，且在猶他州鹽湖城家譜圖書館做志工，希望能幫助更多海內外的華人追本溯源、尋根問祖、傳揚中華文化。

美國台中一中校友會網址：https://tcfshalumni.us，校友可連絡以下三人，須國琪510-936-3906，梁義大：240-731-7836，張孝倫301-906-7071。

須國琪捐款台幣200萬給母校台中一中。（須國琪提供）
須國琪捐款台幣200萬給母校台中一中。（須國琪提供）

美國 加州 華人

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