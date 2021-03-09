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洛市警副局長 華裔父子檔子承父業同出勤

記者王全秀子／洛杉磯報導
洛杉磯市警局出現華裔父子檔警員，副局長周寶來（右）和剛任滿一年的基層警員兒子一起巡邏。（洛市警局臉書）
洛杉磯市警局出現華裔父子檔警員，副局長周寶來（右）和剛任滿一年的基層警員兒子一起巡邏。（洛市警局臉書）

洛杉磯市警局（LAPD）出現一對華裔父子檔警員。父親是華裔副局長周寶來（Blake Chow），在警局服務超過30年，是該局目前最高警階的華裔警官，兒子則是剛任滿一年的基層警員。日前兩人一同上街巡邏，父子檔特別引人關注。

周寶來先後在聖路易奧比斯波加州州立工藝大學（Cal Poly San Luis Obispo）取得商學學位，在富樂頓州大（Cal State Fullerton）攻讀公共管理碩士學位，立志從警的經歷，是華裔榜樣。

周寶來最早在聖荷西（San Jose）警局擔任義警，1990年加入洛市警局。從洛市警察學院畢業後，服務多個不同部門，包括巡邏、風化、風險管理和運營等多個職務，從巡邏警員、警佐、巡官、隊長一路晉升。他曾在多個分局擔任分局長，包括中央分局、霍倫貝克分局（Hollenbeck）、實時分析和關鍵反應部門（RACR）、洛杉磯國際機場（LAX）分局等。

周寶來2019年3月升任副局長，主管四個交通部門，以及大都會交通局（MTA）公車與捷運列車等大眾交通的安全。

洛杉磯市警局華裔副局長周寶來。（洛市警局官網）
洛杉磯市警局華裔副局長周寶來。（洛市警局官網）

周寶來與華裔社區互動熱絡，在他升任局副局長時，羅省中華總商會曾為他舉辦慶祝會，邀請洛市警局局長摩爾（Michael Moore）及眾多警官共襄盛舉。周寶來談論願景時表示，未來將與各單位緊密合作，齊心替民眾在搭乘交通工具或步行方面，創造出安全環境，達成道路交通事故零死亡率。2020年新冠疫情期間，周寶來曾代表警局，接受來自華裔社區組織的個人防護物資捐贈。

洛市警局臉書在日前公布周寶來和兒子一起駕駛警車巡邏的照片，許多網友在洛市警局臉書下留言，感謝周寶來多年來服務社區，維護社區治安，同時對他的家人表示敬意和感謝，因為他的兒子也加入警界，子承父業，延續了父親的職責，兩代人共同維護社區治安，父子兩人一起巡邏非常有意義。

華裔 洛杉磯 臉書

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