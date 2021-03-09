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偷信件、偷汽車 亞凱迪亞竊案多

記者張宏／亞凱迪亞報導
亞凱迪亞近日發生多起民宅和商戶入室盜竊，還有汽車盜竊和信件盜竊，可謂五花八門。（檔案圖片）
亞凱迪亞近日發生多起民宅和商戶入室盜竊，還有汽車盜竊和信件盜竊，可謂五花八門。（檔案圖片）

亞凱迪亞近日發生多起民宅和商戶入室盜竊，還有汽車盜竊和信件盜竊，亞市警局提醒民眾要提高警覺，加強鄰里守望。

在21日下午6時38分，位於Fairview道600號街區一戶民宅發生入室盜竊，監控錄像顯示，兩名嫌疑人從一個鋼門上切下並移走了車輛上的催化轉化器。犯罪嫌疑人被描述為兩個西裔男性。他們駕駛一輛白色的多用途小貨車離開。調查正在進行中。

在22上午8時18分，位於De Anza路1153號的Hugo Reid小學發生商業盜竊案，一名未知嫌疑人在學校操場丟棄了一把被撬開的鎖，且一個窗框也彎曲了。目前還不確定是否有嫌犯進入學校，調查正在進行中。在同一天上午10時3分，位於東 Live Oak道145號的Brilliant Realty and Management公司發生郵件盜竊，有一個人打開該公司的郵箱，並可能帶著一張支票逃走了。調查正在進行中。

23日上午11時39分，位於北第五大道400號街區的一處住所發生入室盜竊。調查顯示嫌疑人進入受害人的住所，隨後從後窗離開時被警察抓住。確認這名嫌疑人是來自蒙羅維亞（Monrovia）的37歲女性。她和最近幾週發生在亞市的入室盜竊案都有關聯，現在被關押在亞市監獄。

25日下午1時12分，東Santa Clara路100號街區的一處住所發生入室盜竊。受害人回家時，發現犯罪嫌疑人進入她的家中，打開淋浴器，讓水滲入車庫。警察在房間內逮捕嫌犯。這是一名來自亞市的32歲男性。

26日凌晨12時02分，北第二街199號的希爾頓花園酒店發生車輛失竊。受害人發現有人進入他未鎖的車，偷走了釣具器具和各種電子設備。當天下午3時29分，位於Rosemarie路400號街區的一名居民表示，他在eBay上賣了一雙名牌鞋子，客戶退貨但寄回的是另一雙鞋。

27日中午12時01分，位於東Floral道300號街區的一戶住宅發生車輛盜竊。一名目擊者稱，他看到兩名嫌疑人打開了受害者車子後擋板並偷走園藝設備。嫌疑人乘坐一輛藍色豐田麵包車逃離。

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