治安前方吃緊 政客後方緊吃

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加州 的治安氣候正在轉變：罪犯越來越囂張，警察越來越受打壓。

洛杉磯 縣比佛利山(Beverly Hills)高檔商業區一位珠寶商，3月4日在自家商店對面的餐廳戶外用餐區，與客戶享受美食之際，三名搶匪突然竄出，一名從背後勒住他的脖子並用槍抵住他的頭，第二人抓住他的手，第三人硬拔下他手上價值50萬元的Richard Mille RM 11-03 Flyback Chronograph名表。珠寶商遇襲後奮力掙扎，此時搶匪的手槍擊 發，一名女性顧客中彈，一時之間所有餐廳內外的民眾驚恐奔逃，搶匪趁亂得手脫逃。

比佛利山市警局案發後，宣示加強警力保護市民和遊客安全，祭出2.5萬元懸賞，立即增聘12名帶槍私人警衛、六輛保全巡邏車，進駐商業購物區，希望安定人心，早日破案。

事實上這並非個案，大洛杉磯地區今年以來的槍擊、謀殺和搶劫案明顯上升，尤其在西邊富人區的暴力搶劫案大增，在過去被認為相對安全高檔購物區，當街暴力行搶甚至開槍的案例日增。洛杉磯市警局(LAPD)指出，從元旦至3月初，洛市共計發生267起槍擊案、64起謀殺案，去年同期只有111起槍擊、46起謀殺。

其次，洛市從今年初至今，共有18名被害人在搶劫過程中被槍擊，去年同期只有一人。受害者包括「女神卡卡」的遛狗人，日前在大街上被搶走兩隻狗，並被搶匪從胸部開了一槍。

比佛利山市是加州最高檔的住宅區和購物區之一，影視商賈名流雲集，擁有自己的市府和警局，這類影響治安和人心的暴力案件廣為傳布，對城市聲譽和遊客購物意願相當不利。經費充裕的市府，立即懸賞和增聘私人警衛。

但一街之隔的洛市警局轄區卻命運大不同。受到「黑人的命也是命」(BLM)運動和民主黨政客的推波助攔，洛市議會今年一舉裁掉洛市警局1.5億元預算，其中8800萬元撥給各市議員選區內，中低收入市民的各項輔導計畫，被反對者譏為政客分贓。

新冠疫情已持續超過一年，大選也結束四個月，對加州政治、社會和治安的影響逐漸一一浮現。目前可以觀察到的大趨勢包括：治安正在走下坡，尤其暴力犯罪，歹徒越來越凶狠；削減警察權力和預算成為政治正確的風潮； 民主黨政客掌握司法和立法大權，對罪犯越來越寬大，刑期越來越輕；有錢有勢的城市有能力自保，但中產階級社區的居民非常無奈，因而罷免對罪犯過於寬大的洛杉磯縣檢察長賈斯康(George Gascon)呼聲迴響四起。

保障生命財產安全，是人民對政府最基本和最重要的要求，必須靠著有效率和廉能的警察機關，具有嚇阻犯罪和教化罪犯功能的公正司法制度，以及社區民眾的配合與監督，三者缺一不可 。

但現在加州的情況是，治安敗壞造成「前方吃緊」，民主黨政客和進步派檢察長賈斯康卻在「後方緊吃」，削弱執法與司法機關的職權和功能，政治正確成了他們最優先的目標，廣大的選民難道要為他們埋單嗎？