洛杉磯華文作家協會講座 北奧分享理工男文學之路

美國洛杉磯華文作家協會監事長北奧6日舉辦線上講座。（主辦方提供）

美國洛杉磯 華文作家協會6日舉辦線上講座，來自世界各地的170餘名中外作家和文學愛好者齊聚一堂。本次講座是該協會文學系列講座的第四講，監事長北奧分享「一個理工男的文學之路」。

北奧是中國 改革開放後第一批赴美留學生，更是1984年洛杉磯奧運 會以及中國奧運史上奪得第一塊金牌的全程見證者。他不僅以親身經歷見證當代中國多個重要的歷史瞬間，更以一個建築工程師的身份連任兩屆美國洛杉磯華文作家協會會長。

來自世界各地的170餘名中外作家和文學愛好者6日齊聚雲端。（主辦方提供）

講座中他用大量詳實的故事和圖片分享他如何從一個建築工程師走上了文學創作之路。以充滿感恩的心情講述影響他走上文學之路的幾個重要人物，並講述他的長篇報告文學「天使之城的奧運往事」的寫作過程，以及1984年洛杉磯奧運會期間中國隊奪冠時精彩的歷史瞬間。並分享他和視如自己父母的美國黑人父母之間感人至深的故事。

多年來北奧筆耕不斷，堅持非虛構文學寫作，他的散文「小瑛子的故事」榮獲2007年中國僑務辦公室主辦的「紀念文革後恢復高考30週年」徵文比賽一等獎；「小安子的故事」榮獲上海文聯主辦的紀念改革開放40週年主題徵文一等獎；「小聞子的故事」入選「共和國建國70週年華誕海外作家文集」。他的筆觸和共和國同步，經歷造就他筆下不僅僅是寫自己，更是寫著國家命運。

海外著名的文學評論家陳瑞林女士擔任本次講座的點評嘉賓，她對北奧的文學創作給予充分肯定，她說，作為理工男，北奧兼具了文理的兩重特徵，所以他吸引了很多人，他對人掏心掏肺肝膽相照。

講座由協會秘書長韓舸友主持，中領館文化參贊王太鈺、僑領張素久等人都在會中發言。