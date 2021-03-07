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華美博物館 華、韓、日、菲、非裔、西裔雲端歡喜鬧元宵

記者楊青／洛杉磯報導
華美博物館主辦的「第20屆洛杉磯元宵節」慶會6日盛大登場，來自華、韓、日、菲等亞太社區以及非裔和西裔文化代表和藝術家們在雲端歡聚一堂，150分鐘的慶會精彩紛呈。（記者楊青／攝影）
華美博物館主辦的「第20屆洛杉磯元宵節」慶會6日盛大登場，來自華、韓、日、菲等亞太社區以及非裔和西裔文化代表和藝術家們在雲端歡聚一堂，150分鐘的慶會精彩紛呈。（記者楊青／攝影）

華美博物館主辦，華美博物館之友會、洛杉磯市文化局、洛杉磯市立歷史中心紀念園區贊助的「第20屆洛杉磯元宵節」慶會6日盛大登場，來自華、韓、日、菲等亞太社區以及非裔和西裔文化代表和藝術家們在雲端歡聚一堂，150分鐘的慶會匯集舞獅舞龍、文藝表演、中國年節傳統手工、元宵美食烹飪等等，精采紛呈。

華美博物館及華美博物館之友會全體理事、中國駐洛杉磯總領館總領事張平、駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境等分別在線上向南加州華人華僑拜年，祝僑胞閤家安康，牛年大吉。按照20年來的傳統，華美博物館當天還舉辦了大型靜默拍賣會，不少善長人翁慷慨解囊，為華美博物館籌款。

當天的元宵雲慶會在仙樂醒獅團熱鬧的舞龍及舞獅中揭開序幕，以西來寺大雄寶殿作爲背景，凸顯華人過年和元宵佳節的喜慶和對新的一年美好祝福與祈願。

華美博物館館長張耀龍、華美博物館之友會會長阮桂銘博士回顧了華美博物館走過的20年歷史，感謝大家支持。張耀龍表示，華美博物館的元宵慶會，已成爲亞裔社區和多族裔文化傳承和展示的平台。今年是華美博物館20年來首次採用雲方式慶祝元宵節，大家獻計獻策，歡喜熱鬧不遜往年。

當天的節目好戲連台。何王保、楚小青琵琶二胡合奏「花好月圓」，菲律賓社區小朋友們表演民間舞蹈，美國藝程文化交流協會的小朋友們和越劇票友表演精采粵劇片段；紫絲音樂教育基金會的孩子們表演精采的中國民樂合奏；還有來自日裔社區的太鼓表演，洛杉磯創值歌手Connie Lim獻唱，ABC電視台連續劇《菜鳥新移民》的年輕明星楊昇德(Hudson Yang)擔任特別嘉賓，張肇壯舞蹈中心的《銀龍獻瑞》最後壓軸，兩條蛟龍在舞臺的雲霧中如飄如仙，象徵對新的一年和平與吉祥的祝福。

華美博物館主辦的「第20屆洛杉磯元宵節」慶會6日盛大登場，150分鐘的慶會匯集舞...
華美博物館主辦的「第20屆洛杉磯元宵節」慶會6日盛大登場，150分鐘的慶會匯集舞獅舞龍、文藝表演、中國年節傳統手工、元宵美食烹飪等等，精彩紛呈。（記者楊青／攝影）
華美博物館主辦的「第20屆洛杉磯元宵節」慶會6日盛大登場，華美博物館之友會全體理...
華美博物館主辦的「第20屆洛杉磯元宵節」慶會6日盛大登場，華美博物館之友會全體理事向民眾拜年。（記者楊青／攝影）
華美博物館主辦的「第20屆洛杉磯元宵節」慶會6日盛大登場，來自華、韓、日、菲等亞...
華美博物館主辦的「第20屆洛杉磯元宵節」慶會6日盛大登場，來自華、韓、日、菲等亞太社區以及非裔和西裔文化代表和藝術家們在雲端歡聚一堂，150分鐘的慶會精彩紛呈。（記者楊青／攝影）
華美博物館主辦的「第20屆洛杉磯元宵節」慶會6日盛大登場，來自華、韓、日、菲等亞...
華美博物館主辦的「第20屆洛杉磯元宵節」慶會6日盛大登場，來自華、韓、日、菲等亞太社區以及非裔和西裔文化代表和藝術家們在雲端歡聚一堂。（記者楊青／攝影）
華美博物館主辦的「第20屆洛杉磯元宵節」慶會6日盛大登場，華美博物館館長張耀龍向...
華美博物館主辦的「第20屆洛杉磯元宵節」慶會6日盛大登場，華美博物館館長張耀龍向民眾拜年。（記者楊青／攝影）
華美博物館主辦的「第20屆洛杉磯元宵節」慶會6日盛大登場，來自華、韓、日、菲等亞...
華美博物館主辦的「第20屆洛杉磯元宵節」慶會6日盛大登場，來自華、韓、日、菲等亞太社區以及非裔和西裔文化代表和藝術家們在雲端歡聚一堂。（記者楊青／攝影）
華美博物館主辦的「第20屆洛杉磯元宵節」慶會6日盛大登場，150分鐘的慶會匯集舞...
華美博物館主辦的「第20屆洛杉磯元宵節」慶會6日盛大登場，150分鐘的慶會匯集舞獅舞龍、文藝表演、中國年節傳統手工、元宵美食烹飪等等，精彩紛呈。（記者楊青／攝影）
華美博物館主辦的「第20屆洛杉磯元宵節」慶會6日盛大登場，來自華、韓、日、菲等亞...
華美博物館主辦的「第20屆洛杉磯元宵節」慶會6日盛大登場，來自華、韓、日、菲等亞太社區以及非裔和西裔文化代表和藝術家們在雲端歡聚一堂，150分鐘的慶會精彩紛呈。（記者楊青／攝影）
華美博物館主辦的「第20屆洛杉磯元宵節」慶會6日盛大登場，150分鐘的慶會匯集舞...
華美博物館主辦的「第20屆洛杉磯元宵節」慶會6日盛大登場，150分鐘的慶會匯集舞獅舞龍、文藝表演、中國年節傳統手工、元宵美食烹飪等等，精彩紛呈。（記者楊青／攝影）

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