余寧寧、陳玲華具領導力 世華表揚

余寧寧（左）和陳玲華都曾獲頒華冠獎。（世界華人工商婦女企管協會南加州分會提供）

2021年國際婦女節主題為女性領導（Women in Leadership) ，世界華人 工商婦女企管協會南加州 分會余寧寧獲頒第八屆華冠獎，陳玲華出任第11屆世界華人工商婦女企管協會總會副總會長，彰顯了女性領導能力。

世華南加州分會成立30年來培養出多位傑出婦女。余寧寧曾連續七次在不同領域創業成功，在網路泡沫化前就做出全球頂尖的網上互動系統，目前已經是全球最大內容推薦平台「Taboola」的實際推手，獲獎實至名歸，被同行譽為「華冠中的華冠」。「華冠獎」為全球華商婦女菁英的重要指標，每一位得獎者不讓鬚眉，突破性別限制，在各自專業領域中作出不同凡響的成就。

陳玲華日前被第11屆總會長陳阡蕙委任為副總會長，協助總會長輔導北美20個分會，推動海外北美洲各分會之間的互動交流，建立網絡，開發商機，發展經貿。利用網路科技雲端會議，拉近各分會之間的距離，快速、緊密的掌握時事脈動，聯絡姊妹感情。 在新年元旦時已經活力開跑，舉辦了北美州20分會與台灣 總會長及團隊的牛轉乾坤雲端聯誼會。

世界華人工商婦女企管協會是一個全球性組織， 總會1994年在台灣成立，目前共有75個分會，廣布於全球六大洲三大洋，宗旨是團結全球華商婦女，心懷世界、掌握脈動、建立網絡、發展經貿，分享商機。