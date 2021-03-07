爾灣租房補助3月8日至19日申請 樂透方式抽出幸運兒

為了減輕新冠疫情對爾灣租客的影響，爾灣市提供「緊急租賃援助計畫」給符合申請資格的租客。（爾灣市府臉書）

為減輕新冠疫情對爾灣租客 的影響，爾灣市府（Irvine）與Orange County United Way合作，獲得由聯邦和州政府共同支助的「緊急租賃援助計畫」（ERAP）撥款約1770萬元。申請時間從3月8日（周一）早8時開始至19日（周五）下午5時止，屆時將採取樂透方式抽出幸運兒。

該計畫將為2020年4月1日至2021年3月31日期間付租金 的家庭提供援助，對於符合條件的家庭，如果房東同意免除剩餘20％的房租，該計畫將支付最高80％的未付租金。如果房東不願意參加該計畫，該計畫將只能為拖欠房租的租客提供未付租金25％的資金。

市長Farrah Khan表示，得知社區中一些租客受到新冠疫情面臨失業和經濟壓力的痛苦，她認為目前應該儘可能幫助他們保留棲身場所，透過租金援助項目為這些受到財務衝擊的人提供援助，避免他們流離失所。「Orange County United Way」將負責運作爾灣市的「緊急租賃援助計畫」。

該計畫僅適用於符合條件的租客，但不包括商業、工業或其他類型與商業相關的租客。資格要求包括：申請人必須達到或低於地區中位數收入（AMI）的80％，並根據加州準則，低於AMI50％的申請人應優先；必須是爾灣市的租客；必須具有當前有效的租賃或證明或租金支付歷史紀錄；租客需證明財務受新冠疫情影響；申請人不得從任何其他政府機構獲得租賃幫助，包括「Section 8」政府租金補助計畫。

此前已經申請市府的「租金援助計畫」並獲得贈款援助的個人仍有資格申請此次補助。申請期結束後，將使用抽樂透的方式選擇補助接受者，以便為所有爾灣租客提供公平的機會。抽籤將在3月22日前後進行，一旦幸運抽中，市府將立即進行資格審查，之後會將補助金直接支付給房東，抵減租客房租。