我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診逾2895萬 5730萬人打第1劑疫苗

4月12日起 金山聯合校區部分學校重啟

爾灣租房補助3月8日至19日申請 樂透方式抽出幸運兒

爾灣市訊
為了減輕新冠疫情對爾灣租客的影響，爾灣市提供「緊急租賃援助計畫」給符合申請資格的租客。（爾灣市府臉書）
為了減輕新冠疫情對爾灣租客的影響，爾灣市提供「緊急租賃援助計畫」給符合申請資格的租客。（爾灣市府臉書）

為減輕新冠疫情對爾灣租客的影響，爾灣市府（Irvine）與Orange County United Way合作，獲得由聯邦和州政府共同支助的「緊急租賃援助計畫」（ERAP）撥款約1770萬元。申請時間從3月8日（周一）早8時開始至19日（周五）下午5時止，屆時將採取樂透方式抽出幸運兒。

該計畫將為2020年4月1日至2021年3月31日期間付租金的家庭提供援助，對於符合條件的家庭，如果房東同意免除剩餘20％的房租，該計畫將支付最高80％的未付租金。如果房東不願意參加該計畫，該計畫將只能為拖欠房租的租客提供未付租金25％的資金。

市長Farrah Khan表示，得知社區中一些租客受到新冠疫情面臨失業和經濟壓力的痛苦，她認為目前應該儘可能幫助他們保留棲身場所，透過租金援助項目為這些受到財務衝擊的人提供援助，避免他們流離失所。「Orange County United Way」將負責運作爾灣市的「緊急租賃援助計畫」。

該計畫僅適用於符合條件的租客，但不包括商業、工業或其他類型與商業相關的租客。資格要求包括：申請人必須達到或低於地區中位數收入（AMI）的80％，並根據加州準則，低於AMI50％的申請人應優先；必須是爾灣市的租客；必須具有當前有效的租賃或證明或租金支付歷史紀錄；租客需證明財務受新冠疫情影響；申請人不得從任何其他政府機構獲得租賃幫助，包括「Section 8」政府租金補助計畫。

此前已經申請市府的「租金援助計畫」並獲得贈款援助的個人仍有資格申請此次補助。申請期結束後，將使用抽樂透的方式選擇補助接受者，以便為所有爾灣租客提供公平的機會。抽籤將在3月22日前後進行，一旦幸運抽中，市府將立即進行資格審查，之後會將補助金直接支付給房東，抵減租客房租。

租客 租金 爾灣

上一則

大學註冊率低 降低學債呼聲再起

下一則

社區學院轉大學有捷徑 在PCC修60學分就符資格 可省學費數萬

延伸閱讀

爾灣免費新冠檢測 開放預約

爾灣免費新冠檢測 開放預約
罷免紐森！南加捐錢最多 爾灣單筆50萬最高

罷免紐森！南加捐錢最多 爾灣單筆50萬最高
南加橙縣爾灣街頭賽車致命案 亞裔被告無罪釋放

南加橙縣爾灣街頭賽車致命案 亞裔被告無罪釋放
爾灣市長與拜登呼籲圑結

爾灣市長與拜登呼籲圑結
爾灣市為弱勢長者施打疫苗

爾灣市為弱勢長者施打疫苗
爾灣市為弱勢長者施打新冠疫苗

爾灣市為弱勢長者施打新冠疫苗

熱門新聞

麵包店搶案中，搶匪搶走受害人蔡女士的皮包。（視頻截圖）

搶遍羅蘭岡！2嫌犯終於落網 警方在超市停車場逮人

2021-03-02 02:20
國會眾院日前通過1兆9000億元的疫情紓困法案，發給符合資格的民眾每人1400元紓困金。（Getty Image)

第三輪紓困金 4口之家最多可領5600元

2021-03-05 02:20
華人太太Emma日前在鑽石吧買完點心後，皮包在車中不翼而飛。（取自谷歌地圖）

洛杉磯華人買麵包返家 車後座皮包神祕失竊

2021-02-27 22:11
51歲Matthew Leung在巴士站等待途中，被騎著自行車的男子一頓暴打，頭部和手部重傷。（Gofundme網站）

南加51歲華翁 巴士站慘遭暴打 仇恨犯罪？

2021-03-01 13:34
兇嫌Oscar Villamil被控謀殺和傷害華裔老人。（巴沙迪那警局提供）

巴沙迪那遊民隨機攻擊 華裔老夫婦一死一傷

2021-03-06 19:06
遊民屋內部。（記者陳開／攝影）

世説新聞／一個床位20萬！ 直擊LA華埠大型豪華遊民公寓

2021-03-03 12:57

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
參院通過1.9兆元紓困法案 發放1400元補助 延長失業救濟

參院通過1.9兆元紓困法案 發放1400元補助 延長失業救濟
巴沙迪那遊民隨機攻擊 華裔老夫婦一死一傷

巴沙迪那遊民隨機攻擊 華裔老夫婦一死一傷
維持45公斤18年！孫儷逼死人晚餐：一碟胡蘿蔔＋紅棗水

維持45公斤18年！孫儷逼死人晚餐：一碟胡蘿蔔＋紅棗水
2021美國房市 這12區最熱門

2021美國房市 這12區最熱門
參院通過紓困案 拜登讚揚：救援已上路 兌現承諾邁大步

參院通過紓困案 拜登讚揚：救援已上路 兌現承諾邁大步