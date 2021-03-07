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孫中山逝世96周年 南加僑界緬懷

記者謝雨珊／洛杉磯報導
南加州僑界人士去年在洛杉磯華埠國父孫中山銅像面前獻花表敬意。（本報檔案照）
南加州僑界人士去年在洛杉磯華埠國父孫中山銅像面前獻花表敬意。（本報檔案照）

為緬懷中華民國國父孫中山逝世96周年暨領導辛亥革命成功創建中華民國，羅省中華會館與加州台灣同鄉聯誼會共同舉辦「南加州僑界緬懷中華民國國父孫中山先生視訊活動」，邀請泛美中華會館執行長張自豪、加台聯副會長王竹青，介绍國父孫中山與海外華僑僑社的關係及生平概述。

國父孫中山於1925年3月12日逝世，生前走過崎嶇的革命路途，長期活動於海外，足跡遍及歐美、日本和南洋。他曾秉持著革命救國宗旨，走訪世界各地的華人組織，宣傳反清革命、振興中華、籌集資金和招攬革命同志。張自豪講述孫中山生平事蹟表示，孫中山曾在美國停留了37個月，像是芝加哥、紐約、洛杉磯、舊金山等各大城市都有過孫中山的足跡。

駐洛杉磯台北經濟文化辦事處處長黃敏境在線上致詞表示，從歷史發展角度來看，孫中山建立的中華民國實現人類文明的主流價值，為國家發展帶來一線曙光。如今的中華民國所代表的是民主法治等價值開花結果的表徵，期盼僑胞在未來能更加堅定支持著孫中山所創建的中華民國 。

南加州中國大專院校聯合校友會會長郭文斌表示，國父為提倡三民主義思想，只為能夠造福後輩，他曾四度到洛杉磯籌款革命，僑胞對革命來說是不可或缺的一部分，海外僑胞迄今實踐中華民國自由民主理念，期盼世代繼續維護國父帶給大家的民主自由。 大洛杉磯台灣會館董事長陳柏宇也認為，孫中山凝聚力量衍伸出現在的民主自由中華民國，值得後代學習跟表揚。

羅省中華會館主席廖美華、加台聯會長謝傳佐、洛僑中心主任張皓鈞、資深僑領高啟正等人南加州僑領均在線上致詞向孫中山致敬。

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