長者打第2劑 有人高燒全身痛

圖為Cal Poly Pomona疫苗接種地點。（Cal Poly提供）

在南加已經接種完成兩劑新冠疫苗 的華裔年長者當中，每人的身體反應各異；有的表示，感到奇妙；也有人因為敏感體質，尚無法接種疫苗，只好等待適合體質的疫苗出現；也有一些未達到施打要求資格的人士，試圖到接種疫苗現場打疫苗，卻未「闖關」成功。

奇諾岡市華美協會創辦人廖偉民年屆八旬，近日準備接種第二劑疫苗時，因擔心身體出現狀況，就提前兩小時吃了止痛藥。他說，接種完成後，只是感覺打針部位有些疼痛，但不嚴重。在家人陪伴下，他順利接種疫苗。返家後他未馬上像往常一樣健行，而是老實待在家中。他說一切很順利，也無其它感覺，身體狀態很好。

另一位年逾七旬的東谷華協創始人黃樹梧，也接種完成第二劑疫苗，表示身體無其他負面反應，感覺良好。

不過，黃樹梧表示，他周圍的華人 朋友有人反應強烈。一位華人接種第二劑疫苗後，就發高燒，兩天沒有從床上下來，一直吃止痛藥。還有的華人接種後，出現渾身疼痛難忍，無法順利行走。

華資餐飲業者丁瑞芬說，她接種第二劑疫苗後，有些疲乏。返家後睡了一覺，起床後感覺身體出現異樣，似乎走路飄飄然，如飛翔一樣，而且胃口大好，特別能吃，令她感覺奇怪。但她認識的社區人士中，有的發燒、頭疼厲害，甚至一位華人長者接種疫苗後，出現半邊臉面癱。趕緊詢問家庭醫師，得到的答覆是，經過一段時間會很快康復。

對於敏感體質的年長者，大多尚未完成施打疫苗。羅蘭岡的李玉女 士年近七旬，她表示，先前知道父母是敏感體質，但自己是否是敏感體質從未檢測確定。這次因要施打疫苗，諮詢家庭醫師，確定自己是敏感體質，醫師並建議她先不要接種疫苗，避免敏感體質出現意外。提及目前與年邁父母雖符合接種資格，但都不敢接種疫苗，只希望能儘快出現適合敏感體質的新冠肺炎疫苗。

也有華人因為公司業務緊急需盡快出國辦理，雖尚未納入接種疫苗的資格範圍，但試圖僥倖施打。東區華人焦先生不到50歲，最近在朋友圈聽人誤傳，說疫苗接種中心為了完成接種目標，即使不預約到現場，工作人員也會不得不提供接種。他就跑到波莫那展覽中心接種地點，沒想到工作人員檢查非常嚴格，讓他試圖「闖關」沒有成功，只好悻悻然返回家，等待符合資格時再接種。