疫情中一起「雲健身」 趙美心褒獎 盼華人都參加

「疫家人雲健身」活動發起和召集人高睿。（記者楊青╱攝影）

國會眾議員趙美心6日參加洛杉磯華人 的「疫家人雲健身 」活動，她呼籲南加華人都來參加這項免費公益的抗疫健身運動，用健康的身體迎接疫情 消除的那一天，回歸正常生活。

將近60位民眾參加當天的雲健身活動。趙美心表示，這麽多人一起雲端健身，足見大家對健康的渴望。她表示，大家在2020年經歷了不尋常的一年，很多人因居家避疫，各種活動減少，健康出現挑戰。疫家人雲健身帶領大家一起健身，堅持不懈，甚至帶動全美、中國和日本各地的民眾一起健身，很多民選官員和社區僑團領袖也帶頭參與，精神可嘉。她特別感謝疫家人雲健身活動召集人高睿親力親爲，健身隊伍不斷壯大。

疫家人雲健身活動召集人高睿表示，疫情爆發後健身中心和舞廳都關門了，身體很快就變胖了，所以他下決心把體重從180磅減回到150磅，但一個人健身很無聊，很容易偷懶，出汗了就不想練了，累了就想躺下休息。 於是，他想到了雲健身，把大家相互的鼓勵、加油、鞭策和監督作為每天一起健身的動力。 然而，還是有很多人因為缺乏耐力、沒有了新鮮感、加上枯燥、乏味、疲憊等原因中途離開。好在有一群鐵粉的支持和宣傳，讓來的人還是多於走的人，雲健身隊伍越來越壯大。

雲健身隊員表示，經過一年的鍛鍊，體會到雲健身既減肥瘦身，防止病毒傳染，親朋好友得以網上團聚，還不受地域限制，節省了以往每年幾百元的健身中心會員費，不受天氣影響等等，好處多多。