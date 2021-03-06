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前妻遺作…戲劇大師焦菊隱「新篇章」 內容少為人知

記者丁曙／洛杉磯報導
焦菊隠（中）和演員們在排戲場。（焦世宏提供）
焦菊隠（中）和演員們在排戲場。（焦世宏提供）

焦菊隱生前是北京人民藝術劇院副院長兼總導演，秦瑾是他的第二任妻子。他們的女兒焦世宏從秦瑾的遺物中發現了這份八萬字的回憶錄「抽刀斷水水更流—憶菊隠」書稿，介紹前夫的坎坷身世和感情生活。今年是秦瑾百年冥誕，也是焦菊隱去世46周年忌，焦世宏決定投稿世界日報「大家來寫書」，出版母親的回憶錄，在紀念父母親的同時，也幫助學界研究者和戲劇愛好者全面了解焦菊隱。

焦世宏並從書稿中發現，雖然父母離婚已久，後來父親又娶了第三任妻子，但母親一直深愛著父親。在作者「秦瑾小傳」中提到，當時年青貎美的秦瑾曾有不少追求者，但「最終選擇的卻是比她大16歲、脾氣暴躁、桀驁不馴、窮困潦倒、又有過婚史的焦菊隱。」經過八年苦戀終於走到一起，但焦菊隱和秦瑾的婚姻維繫了不到八年。秦瑾後來把感情破裂歸咎于焦菊隱對戲劇舞台的迷戀，然而真正瓦解了他們的婚姻的應該是動蕩的中國社會環境。

焦世宏表示，曾有朋友建議她在中國出版這本回憶錄，因為國內讀者比較了解焦菊隱，社會影響更大；但是，這本回憶錄是母親與父親的個人故事，而她在網上看到世界日報「大家來寫書」項目，尊重作者的創作空間，手續簡便，出書快速，已有不少中國移民和國內人士，通過世界日報出版他們的故事，反應正面，所以她也選擇了「大家來寫書」。計畫第一版印書100本，主要贈送給親朋好友，更多地了解她的父母。

焦菊隱（1905-1975年），天津人，中國導演藝術家、戲劇理論家、翻譯家，探索話劇向戲曲學習和舞台藝術民族化的道路。他導演的名劇有《茶館》《老舍》和話劇《智取威虎山》，以及《蔡文姬》、《三塊錢國幣》、《星火燎原》、《膽劍篇》、《武則天》、《關漢卿》等。1966年文革開始後，焦菊隠遭受批鬥，下放勞動，離開舞台，直至逝世。

焦世宏指出，國內已有很多關於焦菊隠的研究專著和回憶錄等等，主要是介紹他的導演藝術及戲劇理論。但這本書的作者是他的前妻，側重於介紹焦菊隠的身世經歷和感情生活，有許多內容少為人知，補充了焦菊隠的思想和內心世界的另一方面，坦誠地披露了他的性格缺陷，不善於處理人際關係和團結同事等，比較真實地刻畫了焦菊隠人格的複雜性，暇瑜互見。

「抽刀斷水水更流—憶菊隠」預計於今年秋季由世界日報出版。有關世界日報「大家來寫書」詳情，可洽詢323-268-4982分機291。

焦菊隠的工作照。（焦世宏提供）
焦菊隠的工作照。（焦世宏提供）
焦菊隠生前最後一張照片。（焦世宏提供）
焦菊隠生前最後一張照片。（焦世宏提供）

世界日報 導演 中國

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