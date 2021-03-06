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趙美心提聖蓋博山保護法 眾院通過

記者丁曙／洛杉磯報導
國會眾議員趙美心推介打造聖蓋博河岸娛樂區。（記者丁曙／攝影）
國會眾議員趙美心推介打造聖蓋博河岸娛樂區。（記者丁曙／攝影）

聯邦眾議院近日投票通過「保護美國野地和公共土地法」（Protecting America's Wilderness and Public Lands Act），其中包括華裔眾議員趙美心（Judy Chu）提出的「聖蓋博山麓和河流保護法」（San Gabriel Mountains Foothills and Rivers Protection Act）。趙美心呼籲盡快完成立法程序和簽署成為法律，確保聖谷資源世代相傳並且能被數百萬人享用。

趙美心的提案將擴大聖蓋博山國家紀念碑園，在山麓和聖蓋博河沿岸建立國家遊樂區（NRA），並在南加州設定3萬英畝野地保護區和45.5英里河流保護區，1萬5758英畝擴展的野地和1萬4901英畝新荒野區。這些未被破壞的自然地區將繼續開放遠足、露營和其他娛樂活動，但防止過度開發、污染和棲息地破壞，禁止商業活動和機動車輛等。

趙美心表示，新冠疫情將人們隔離和保持社交距離一年，去戶外享受新鮮的空氣從未如此重要。對於獲得戶外休閒娛樂的人們來說，聖蓋博山脈將是最好的選擇之一，通過使用綠色空間可以心曠神怡。聖蓋博山脈佔洛杉磯縣開放空間的70％，除了提供洛杉磯地區30％的用水量，並且是加州禿鷹和Nelson大角羊等珍稀物種的棲息地。

趙美心和黃泰平（左上角）及謝安達（右上角）談論保護和擴大公共和自然土地包括聖蓋博...
趙美心和黃泰平（左上角）及謝安達（右上角）談論保護和擴大公共和自然土地包括聖蓋博山脈的利用。（黃泰平提供）

聖蓋博 趙美心 加州

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