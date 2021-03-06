律師追夢拍片 評族裔偏見

華裔新銳導演董禮（ Li Dong）放棄成為律師，勇敢追夢導演。（董禮提供）

去年疫情 爆發之後，針對亞裔 的仇恨事件在全美持續不斷。華裔 新銳導演董禮（ Li Dong）今年2月在美國影視平台上映首作「偷盜學校（Stealing School）」，劇中從校園的抄襲事件延伸，探討他人對亞裔的莫名指控及歧視，恰巧反應出現實社會因疫情對亞裔造成的仇視狀況。董禮受訪表示，這不只是一齣劇情片，內容充分反應現況，期盼觀眾在欣賞影片的同時，也能暸解被他人無端敵視或指控的痛苦。

董禮七歲從中國移民加拿大，大學時期主修英語文學，畢業後鑽研法律。在成為律師的途中，經常拍攝生活小短片解壓，沒想到一拍就上癮了。他毅然決然放棄律師職業，立志成為一名導演。董禮運用所學及經驗，2017年開始寫第一部電影劇本。他表示，華裔在西方國家經常被貼一些帶有偏見的「標籤」，在大學時期經常見到。除了對不同族裔的偏見之外，男女及權力的不平等在校園中也很常見。透過所聞所見，董禮決定將這些偏見及歧視搬到大螢幕上，讓大眾藉此思考。

自小在加拿大成長，現在定居多倫多的董禮說，多倫多的華裔族群雖沒洛杉磯大，但也不小。多倫多在疫情以前未有太多針對亞裔的仇恨案件發生。但疫情之後卻是首次因身為「亞裔」遭異樣眼光。他說，有許多亞裔現在莫名被攻擊，造成悲劇不斷發生。這部電影恰巧凸顯了亞裔遭他人莫名的指控及對待，提供亞裔的角度及觀點，期盼其他族裔可藉此暸解「莫名」被指控或襲擊的感受。

「偷盜學校」講述一名華裔女大生April Chen，大學時期被助理教授指控抄襲，案子被迫在畢業前一周進入法庭。一連串的複雜關係在審判過程中不斷出現，內容包括歧視及偏見。April Chen試著從中找尋「被無端指控」的原因。該電影已於2月26日在各大影劇平台放映，包括VOD平台、亞馬遜影視平台（Amazon Video) 、蘋果itunes平台等。