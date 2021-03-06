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加州重啟速度加快 拚400萬人接種

編譯組／灣區5日電
加州重啟速度加快，與施打疫苗有關。圖為洛杉磯民眾排隊接種疫苗。(美聯社)
加州重啟速度加快，與施打疫苗有關。圖為洛杉磯民眾排隊接種疫苗。(美聯社)

加州近4000萬居民來說，今年4月與去年應該大不相同。一年前，加州州長紐森率先在全美各州之前、宣布因應新冠所施行的全州關閉；今年，他則提出加速重啟新計畫。下個月，可能幾乎全州都能見到餐館室內用餐、電影院重開與其他室內商業活動，學童重返教室並參加體育比賽，甚至可能有球迷出現在美國職棒大聯盟開幕看台。

「沙加緬度市中心夥伴關係機構」區域事務與發展主任卡梅隆(Emilie Cameron)表示，開始重返工作與恢復經濟相當重要。先前，沙加緬度縣一直處於全加州最嚴格的重啟層級，導致餐館、健身房與博物館室內服務關閉，還有其他商業限制。加州採用四種顏色層級規定商業與學校重啟指標，紫色為最嚴格、黃色則是最低。

重啟速度加快，與加州施打疫苗有關。一旦在疫情最嚴重的400個郵遞區號、200萬名居民接種至少一劑疫苗，各郡縣將更容易退出最嚴格層級。估計將於未來兩周內達到目標。若能有400萬人接種疫苗，各縣將能進一步開放。

一年前，紐森頒布全州範圍居家避疫命令，限制旅遊、關閉商業活動，導致數百萬人失業。如今，加州仍比美國其他州有嚴格限制，即使紐森敘述新政策，還是持審慎態度，鼓勵加州居民開始戴上兩層口罩。

加州疫情改善速度極快，上周確診率大幅降低至2.1%，是疫情以來最低水平。1月份仍有近2萬2000人住院、目前已降至4500人，疫情模型預估，全加州新冠住院人數將於4月初降至500人以下，預測一個月期間內有125人在加護病房。

模型預估顯示，死亡人數趨於平穩，但3月底可能仍有4800人病故。加州迄今已有超過5萬3000人因新冠死亡，是全美新冠死亡人數最多的州。加州期望透過將40%疫苗供應集中在最脆弱的社區，更進一步減少住院與死亡人數，允許加州漸進返回較少限制的經濟活動。

疫情趨緩讓南加州包括洛杉磯、橙縣、聖地牙哥等放寬限制，舊金山與其他灣區郡縣也進入限制較少的「紅色層級」，部分商業重啟，開始提供室內服務。去年12月加州新冠疫情嚴峻，紐森公布一項新居家避疫命令，關閉戶外用餐達數周之久。直至上個月，他才恢復大部分戶外青年與休閒運動活動。

加州 疫情 紐森

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