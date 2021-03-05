感恩40年前受照顧 跨越種族 北奧追憶黑人爸爸

北奧與家人為瑞克博士慶祝90大壽。（北奧提供）

北嶺加州州立大學日前在線上講座中，邀請華裔校友北奧(George Zhao)介紹他的黑人 爸爸。北奧分享他與該校首位非洲裔工學院院長之間，跨越種族界線的父子之情，紀念這位有教無類的教育家，也希望打破社會大眾對非裔與亞裔的刻版印象。

講座由北嶺州大中國 所（China Institute）教授孫維民主持，北嶺州大校長Erica Beck、副校長Mary Walker及人文學院院長Jackie Stallcup應邀出席。

去年11月27日因癌症過世的瑞克（Alfonso Rick Ratcliffe）博士享年93歲，他生長於黑人區的單親家庭，陸軍退伍後，憑努力獲得洛杉磯加大 博士，是加州州立大學系統首位非洲裔工學院教授及院長。他過世時因新冠疫情無法舉行追悼會，家人依照他的意願，將遺體捐給UCLA作為研究之用。瑞克生前還捐贈百萬元在北嶺州大成立非裔學生獎學金，也是該校中國所創辦人之一。因此校方在農曆春節的中美學術交流現況講座中，邀請北奧出席，紀念去世不久的該校工學院前院長。

北奧陪伴黑人爸爸走完人生最後一程。（北奧提供）

本名趙杰的北奧，現任洛杉磯聯合學區工程部主任，是1980年代北嶺州大首批來自中國的交換生。北奧就讀工學院時期為節省用費，經常以速食麵果腹，有一天他病倒在工學院的走廊上，正巧碰上工學院院長瑞克及太太，他們立即伸出援手將他送醫。

當他們得知北奧的經濟情況後，不但讓校方減免他的學費，並決定讓北奧搬入自己家中，將他當作兒子一樣，就這樣展開長達40年的情誼，關係甚至超過許多有血緣的父子。

去年美國「黑命貴」風潮引起各地示威抗議，中國媒體也十分關注美國社會的族裔關係，當時湖南衛視特別安排拍攝小組來洛杉磯進行專訪，介紹北奧與他的黑人爸爸瑞克，15分鍾的視頻，讓很多觀眾改變了對黑人的看法。

北奧說，他與黑人爸媽一起度過30多個的感恩節，兒女也都視瑞克夫婦為祖父母。2016年瑞克太太去世後，他和行醫的女兒，肩負起照顧瑞克的責任。去年瑞克因癌症擴散住院，期間家人都無法探望，後來瑞克決定返家接受安寧照護，彌留前示意要見在上海的孫子與曾孫，跟他們視訊打招呼之後才安詳去世。

北奧指出，瑞克生前經常鼓勵非裔學生在學校裡力爭上游，突破社會的歧視。當年若不是瑞克夫婦全力相助，他也不可能有今日的成就，洛杉磯時報刊出的訃文中，特別提到瑞克的兒子與兒媳George & Jenny Zhao，更突顯出他的黑人爸爸真是美國社會多元化的表率。