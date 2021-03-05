我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州州長紐森：4成疫苗預留給疫情最嚴重區

全美趕進度 疫苗接種 1天達200萬劑

感恩40年前受照顧 跨越種族 北奧追憶黑人爸爸

【洛杉磯訊】
北奧與家人為瑞克博士慶祝90大壽。（北奧提供）
北奧與家人為瑞克博士慶祝90大壽。（北奧提供）

北嶺加州州立大學日前在線上講座中，邀請華裔校友北奧(George Zhao)介紹他的黑人爸爸。北奧分享他與該校首位非洲裔工學院院長之間，跨越種族界線的父子之情，紀念這位有教無類的教育家，也希望打破社會大眾對非裔與亞裔的刻版印象。

講座由北嶺州大中國所（China Institute）教授孫維民主持，北嶺州大校長Erica Beck、副校長Mary Walker及人文學院院長Jackie Stallcup應邀出席。

去年11月27日因癌症過世的瑞克（Alfonso Rick Ratcliffe）博士享年93歲，他生長於黑人區的單親家庭，陸軍退伍後，憑努力獲得洛杉磯加大博士，是加州州立大學系統首位非洲裔工學院教授及院長。他過世時因新冠疫情無法舉行追悼會，家人依照他的意願，將遺體捐給UCLA作為研究之用。瑞克生前還捐贈百萬元在北嶺州大成立非裔學生獎學金，也是該校中國所創辦人之一。因此校方在農曆春節的中美學術交流現況講座中，邀請北奧出席，紀念去世不久的該校工學院前院長。

北奧陪伴黑人爸爸走完人生最後一程。（北奧提供）
北奧陪伴黑人爸爸走完人生最後一程。（北奧提供）

本名趙杰的北奧，現任洛杉磯聯合學區工程部主任，是1980年代北嶺州大首批來自中國的交換生。北奧就讀工學院時期為節省用費，經常以速食麵果腹，有一天他病倒在工學院的走廊上，正巧碰上工學院院長瑞克及太太，他們立即伸出援手將他送醫。

當他們得知北奧的經濟情況後，不但讓校方減免他的學費，並決定讓北奧搬入自己家中，將他當作兒子一樣，就這樣展開長達40年的情誼，關係甚至超過許多有血緣的父子。

去年美國「黑命貴」風潮引起各地示威抗議，中國媒體也十分關注美國社會的族裔關係，當時湖南衛視特別安排拍攝小組來洛杉磯進行專訪，介紹北奧與他的黑人爸爸瑞克，15分鍾的視頻，讓很多觀眾改變了對黑人的看法。

北奧說，他與黑人爸媽一起度過30多個的感恩節，兒女也都視瑞克夫婦為祖父母。2016年瑞克太太去世後，他和行醫的女兒，肩負起照顧瑞克的責任。去年瑞克因癌症擴散住院，期間家人都無法探望，後來瑞克決定返家接受安寧照護，彌留前示意要見在上海的孫子與曾孫，跟他們視訊打招呼之後才安詳去世。

北奧指出，瑞克生前經常鼓勵非裔學生在學校裡力爭上游，突破社會的歧視。當年若不是瑞克夫婦全力相助，他也不可能有今日的成就，洛杉磯時報刊出的訃文中，特別提到瑞克的兒子與兒媳George & Jenny Zhao，更突顯出他的黑人爸爸真是美國社會多元化的表率。

黑人 洛杉磯加大 中國

上一則

聖谷880教職員接種疫苗 校園重開見曙光

下一則

第三輪紓困金 4口之家最多可領5600元

延伸閱讀

美東華人學術聯誼會 張至先任新會長

美東華人學術聯誼會 張至先任新會長
70歲西語裔婦 看新聞有感而發：排隊打疫苗「幾乎都是白人」

70歲西語裔婦 看新聞有感而發：排隊打疫苗「幾乎都是白人」
洛杉磯一輛轎車開進遊民營地 三人受傷

洛杉磯一輛轎車開進遊民營地 三人受傷
罷免加州州長紐森已籌近400萬元 捐款人富豪居多

罷免加州州長紐森已籌近400萬元 捐款人富豪居多
夏季乾旱最新信號！冬季積雪量僅61% 加州恐限水

夏季乾旱最新信號！冬季積雪量僅61% 加州恐限水
洛市3日通過英雄工資 時薪至少20元

洛市3日通過英雄工資 時薪至少20元

熱門新聞

身穿衣物，戴口罩及棒球帽、髮色偏灰，臉上還有皺紋的「假爺爺」上共車道有一年半之久。（加州公路巡警局）

為了上共車道 他載「假爺爺」一年半從未被識破

2021-02-25 14:54
麵包店搶案中的嫌疑人，穿有中字的帽衫。（本報檔案照）

驚！膽大搶匪團夥 先在華人區麵包店行搶 現又尾隨到家

2021-02-25 20:57
麵包店搶案中，搶匪搶走受害人蔡女士的皮包。（視頻截圖）

搶遍羅蘭岡！2嫌犯終於落網 警方在超市停車場逮人

2021-03-02 02:20
31--葉女士在自家花店門口遭遇歹徒搶劫，皮包內的個人物品及錢財統統被搶走。（葉女士提供）

2周3起！洛杉磯羅蘭岡3華婦遇搶 葉女自家花店門口被洗劫

2021-02-26 23:14
華人太太Emma日前在鑽石吧買完點心後，皮包在車中不翼而飛。（取自谷歌地圖）

洛杉磯華人買麵包返家 車後座皮包神祕失竊

2021-02-27 22:11
51歲Matthew Leung在巴士站等待途中，被騎著自行車的男子一頓暴打，頭部和手部重傷。（Gofundme網站）

南加51歲華翁 巴士站慘遭暴打 仇恨犯罪？

2021-03-01 13:34

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌

Fed主席鮑爾談話市場失望 3大指數暴跌
拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金

拜登讓步！個人年收入8萬、家庭16萬以上 不發紓困金
89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美

89%美國人「疑中」 想限制中國留學生赴美
4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩

4子女放棄繼承 老爸遺產全給媽 這種孝順可能惹麻煩
昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心

昔日大權重握 庫許納今已遠離川普核心