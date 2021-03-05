洛杉磯扶貧 越扶越貧

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2021財年面臨巨額財政赤字的洛杉磯 市政府，削減警局等機構預算 的同時，將大量聯邦紓困金，用於救助遊民。「扶貧」預算逐年上升，街友數量卻不減反增。2019年諾貝爾 經濟學獎得主有論述，許多窮人眼裡，「電視比食物重要」，是其難以脫貧的原因之一。而政府花大價錢提升街友生活質量，可能導致越扶越貧的惡性循環。

洛杉磯為解決遊民問題，廣建遊民屋；洛杉磯縣政委員蘇麗絲讚賞其舒適性，如縮小版Best Western酒店。例如華埠附近的大型遊民屋項目(vignes street housing project），配有電視、冰箱、空調及獨立衛浴等；工程總價4800萬元，平均 每間房屋造價超過20萬元，不過仍算「物美價廉」。因為據洛杉磯市主計長Ron Galperin提供的數據，洛杉磯市遊民屋平均造價，在50萬元以上。

讓遊民有家可歸，在人道主義角度無可厚非。不過考慮到新財年洛杉磯市將面臨5億5000萬元財政赤字，用於幫助遊民的預算卻沒減少，同比上年有小幅上升，達到近4億3000萬元。逐年增加的「扶貧」預算，沒有減緩遊民上升速度，洛杉磯2020年遊民增幅達16.1%，高於2019年增幅（12.7%），似乎出現越扶越貧現象。

學者巴納吉、杜芙洛與克里莫，憑藉著作「貧窮的本質」，獲得2019年諾貝爾經濟學獎。他們20年觀察貧窮人口得出的結論，能揭示出洛杉磯扶貧的部分問題。根據杜芙洛的研究，在窮人的消費觀中，電視機比食物重要。許多窮人寧願挨餓、甚至營養不良，也願意攢很久的錢用於購買電視。

杜芙洛解釋，窮人生活相對乏味，且生活質量波動較大，常常面臨「有上頓沒下頓」等風險。他們的消費觀，更偏向於當下、優先提升生活質量，這也是許多窮人追求名牌的原因。

不過窮人要想打破階級壁壘，必須學會儲蓄與投資未來，以便日後能擴大再生產，把錢用在電視上，顯然與此規律不符。如今政府花大價錢，為遊民購買電視等非必須生活用品，很容易讓窮人陷入活在當下的舒適圈。

真人真事改變的好萊塢勵志電影，「當幸福來敲門」、「風雨哈佛路」，無論是加德纳還是莫瑞丘，他們擺脫街友身分，靠都是在困難環境中，反而更加激起他們的鬥志。俗話說生於憂患死於安樂，政府為街友提供越來越好的幫助同時，也在磨滅他們的憂患意識，反而陷入越來越懶、越來越窮的境地。

根據「貧窮的本質」的研究，對窮人的幫助，免費提供資源的同時，搭配「按要求行動獎勵」的效果往往更好。因此與其將扶貧資金，投入到電視等提升生活質量的項目，不如用作「獎勵」，幫助他們培養正確消費習慣。例如每天少抽一根菸、不要把所有錢都花費在短期的享樂，而應用在投資未來等。如此這般，才可謂是將扶貧款花在刀口上，不至於讓部分民眾產生浪費納稅人錢的感覺。