罷免紐森！南加捐錢最多 爾灣單筆50萬最高

舊金山紀事報報導，罷免紐森的捐款人以富豪和共和黨員居多。（美聯社）

據統計，罷免紐森 （Gavin Newsom）行動92%的捐款來自加州 內部，以南加州橙縣和洛杉磯居多，來自舊金山的捐款居第二。

罷免行動的組織者稱，罷免行動是由對防疫法令，和紐森違反自己規定參加室內晚宴感到憤怒的草根支持者推動。舊金山紀事報（Chronicle）報導，過去三個月大筆捐款不斷湧入。

罷免行動目前籌到將近400萬元，超過一半來自20多位捐款者，包括富豪、財力雄厚的企業和多個共和黨 團體。在獲得共和黨全國委員會（National Republican Committee）注資後，加州共和黨捐出18萬5000元，橙縣著名的共和黨團體林肯俱樂部（Lincoln Club）捐出10萬9000元，前阿肯色州共和黨州長哈克比（Mike Huckabee）的哈克政治行動委員會（Huck PAC）也捐助10萬元。

紐森2022年連任競選顧問紐曼（Dan Newman）表示，這些捐款說明，在失去白宮後，共和黨抓住這次罷免行動的機會大作文章。

加州富豪和科技創投家也捐出大筆捐款，每筆捐款都介於9萬元到10萬元之間，總金額超過50萬元。其中一位是前臉書高層暨Social Capital創辦人帕利哈皮提亞（Chamath Palihapitiya），他個人捐出10萬元，更曾一度宣布要競選州長。

事實上，罷免行動最大筆捐款的來源尚不明。最大一筆捐款50萬元是來自爾灣一家鮮為人知的公司Prov. 3:9 LLC，實際捐款人身分上個月才被披露是一名叫庫格（John Kruger）的男子。另外一筆15萬元來自DGB Ranch，是一家沒有登記的公司，也沒有公司網站。

財務報告數據顯示，罷免行動92%的捐款來自加州內部，以灣區、橙縣和洛杉磯居多，來自舊金山的捐款居第二，為22萬8525元，第一是爾灣，61萬3550元，第三是洛杉磯，21萬5307元。灣區蒙洛公園市捐款額為10萬5200元，排名第六，核桃溪10萬1225元，排名第七，洛斯阿圖10萬1200元，排名第八。