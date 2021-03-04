「希望在橙縣」 逾35藝術家街頭彩繪

參與「希望在橙縣」活動的彩繪藝術家在橙縣大公園作畫，帶來鼓舞人心的訊息。（橙縣希望城提供）

橙縣 希望城（City of Hope）最近展開全縣範圍的街頭藝術展覽計畫，展覽場地包括新冠疫苗 超級接種站等地，橙縣希望城將與橙縣衛生局、社區組織、商家和當地的藝術家合作，透過視覺藝術，呈現充滿希望和健康的社區共同願景。

橙縣希望城與本地彩繪藝術家合作，將「希望在橙縣」的訊息帶到街頭。日前有超過35位藝術家，在橙縣各個標誌性地點，以他們的彩筆描繪出他們對希望的不同詮釋。「希望在橙縣」展出地點包括：迪士尼樂園(Disneyland Resort)、創價大學疫苗接種站、約翰韋恩機場、橙縣大公園、新港灘Marina公園、橙縣博覽會中心、希望城新港灘分院及希望城爾灣癌症 中心等地。

橙縣希望城癌症中心院長Annette Walker表示，希望城是建立在希望之上的癌症治療與研究中心，要和社區一起分享希望的力量。

透過至少長八呎、寬八呎的壁畫創作，藝術家們期待能鼓舞人心並傳播希望，使人們凝聚在一起。參加此次活動的藝術家都曾受到癌症的影響，因此由希望之城帶領的活動，對他們來說別具意義。同時，此計畫也提醒社會大眾，不應忽視癌症疾病所帶來的影響。據統計，每三個美國人中就有一個被診斷患有癌症，而癌症也影響他們的家庭和朋友。