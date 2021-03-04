洛市擴大「門匙計畫」將徵用更多旅館安置遊民

洛市擴大「門匙計畫」。（示意圖，LA County官網）

洛杉磯 市議會3日通過擴大「門匙計畫」（Project Roomkey）的動議，將徵用更多旅館 安置遊民。

在一位市議員缺席的情況下，市議會以14比0一致通過該項決議。代表洛杉磯500家商業、民間組織的洛杉磯商業委員會（LA Business Council）2日表達了對動議的支持。洛杉磯商業委員會表示，該動議設定了「為洛杉磯市遊民在未來六個月提供1萬間旅館房間」的重要目標。

該動議將爭取聯邦1億5000萬元作為擴大「門匙計畫」的經費。洛市府律師做研究後，將報告徵用旅館是否會影響聯邦急難管理局（FEMA）100%的補償。

當天通過的第二個動議是洛市相關部門將考慮延續現有及增加參加「門匙計畫」的旅店，並對實現該目標制定詳細計畫。

今年2月，洛杉磯市檢察長富爾（Mike Feuer）在提供給洛市市長賈西提（Eric Garcetti）的報告中說，洛市有權力在疫情 中徵用旅館收容遊民。2月20日，賈西提授權使用一部分聯邦資金延續目前的「門匙計畫」至9月30日。但據悉當時洛市只徵用三家旅館，約1200個房間。