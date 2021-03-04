加州車管局提醒 短信網絡釣魚詐騙多
根據國土安全部規定，從今年10月1日起民眾在境內搭乘飛機，或是訪問聯邦機構時，必須出示有效的護照或其他聯邦批准的證件，例如全真駕照（REAL ID）。因此許多民眾趕在生效期前更換駕照，但近日加州車管局（DMV）了解到社區發生許多與全真駕照（REAL ID）相關的短信網絡釣魚詐騙，特別發聲明提醒民眾，加州車管局永遠不會通過電子郵件、短信或電話，詢問與駕照號碼，社會保險號或財務信息有關的個人信息。
民眾向加州車管局通報，收到短信如「我們的紀錄表明，必須更新你的聯繫信息，以符合REAL ID的要求，還請提供最新的郵寄地址和電話號碼」，當民眾單擊繼續按鈕時，顯示的資訊是「需要採取的措施：由於我們對新法規的更新，每個Ca DMV客戶都必須更新其聯繫信息」，並且短信中還附上一個網路連結。
加州車管局局長Steve Gordon表示， 加州車管局從未發送過這樣的短信，也不會透過發送短信方式詢問客人信息。他們會提供安全的在線服務，只會為某些服務發送短信，但絕不會在安全帳號之外索取客人的個人信息。
加州車管局不會主動向客戶發送短信，只有給予客戶發起的操作時，DMV才會向客戶發送短信或電子郵件，例如客戶可能會通過DMV的手機短訊或電子郵件，收到預約提醒或取消通知。同樣當客戶使用DMV建立在線帳戶，或已啟動與DMV的交互式輔助在線交易時，可能會被要求提供其他信息。
因此民眾日後再收到類似釣魚短信時，可忽略這類短信或電子郵件。同時還可以通過ftc.gov/complaint向FTC報告網絡釣魚攻擊。如果民眾收到網絡釣魚電子郵件，請將其轉發至報告網絡釣魚工作組：[email protected]。對於網絡釣魚短信，請將其轉發給垃圾郵件（7726）。
另外，為節省更多時間和不必要的等候，民眾在訪問DMV辦公室獲取新的全真駕照之前，應填寫在線申請表，上傳其文檔，獲得確認碼。可在當天或是任何時候攜帶確認碼及文件前往DMV辦公室。有關更多信息，可訪問REALID.dmv.ca.gov。
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