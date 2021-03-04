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加州車管局提醒 短信網絡釣魚詐騙多

記者王全秀子╱綜合報導
加州車管局提醒民眾注意近日頻發的短信或電子郵件釣魚詐騙個人身分信息。（本報檔案照）
加州車管局提醒民眾注意近日頻發的短信或電子郵件釣魚詐騙個人身分信息。（本報檔案照）

根據國土安全部規定，從今年10月1日起民眾在境內搭乘飛機，或是訪問聯邦機構時，必須出示有效的護照或其他聯邦批准的證件，例如全真駕照（REAL ID）。因此許多民眾趕在生效期前更換駕照，但近日加州車管局DMV）了解到社區發生許多與全真駕照（REAL ID）相關的短信網絡釣魚詐騙，特別發聲明提醒民眾，加州車管局永遠不會通過電子郵件、短信或電話，詢問與駕照號碼，社會保險號或財務信息有關的個人信息。

民眾向加州車管局通報，收到短信如「我們的紀錄表明，必須更新你的聯繫信息，以符合REAL ID的要求，還請提供最新的郵寄地址和電話號碼」，當民眾單擊繼續按鈕時，顯示的資訊是「需要採取的措施：由於我們對新法規的更新，每個Ca DMV客戶都必須更新其聯繫信息」，並且短信中還附上一個網路連結。

加州車管局局長Steve Gordon表示， 加州車管局從未發送過這樣的短信，也不會透過發送短信方式詢問客人信息。他們會提供安全的在線服務，只會為某些服務發送短信，但絕不會在安全帳號之外索取客人的個人信息。

加州車管局不會主動向客戶發送短信，只有給予客戶發起的操作時，DMV才會向客戶發送短信或電子郵件，例如客戶可能會通過DMV的手機短訊或電子郵件，收到預約提醒或取消通知。同樣當客戶使用DMV建立在線帳戶，或已啟動與DMV的交互式輔助在線交易時，可能會被要求提供其他信息。

因此民眾日後再收到類似釣魚短信時，可忽略這類短信或電子郵件。同時還可以通過ftc.gov/complaint向FTC報告網絡釣魚攻擊。如果民眾收到網絡釣魚電子郵件，請將其轉發至報告網絡釣魚工作組：[email protected]。對於網絡釣魚短信，請將其轉發給垃圾郵件（7726）。

另外，為節省更多時間和不必要的等候，民眾在訪問DMV辦公室獲取新的全真駕照之前，應填寫在線申請表，上傳其文檔，獲得確認碼。可在當天或是任何時候攜帶確認碼及文件前往DMV辦公室。有關更多信息，可訪問REALID.dmv.ca.gov。

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