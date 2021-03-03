疫情送暖！羅蘭岡華協發餐卡 要助受災居民、商戶

圖為羅蘭岡華協發放餐卡。（陳正治提供）

羅蘭岡 華協表示，非營利組織的華協，日前經洛杉磯縣府授權，獲得2萬5000元經費，執行第四選區縣政委員韓珍妮（Janice Hahn）餐館餐卡計畫（Restaurant Voucher Program），獲得的居民可到十家餐館抵用消費20元。

華協會長陳正治表示，協會將部分經費發放到羅蘭及核桃谷兩個學區，同時在羅蘭岡、鑽石吧 地區的居民領取餐卡到指定餐館消費。其餘經費用於購買餐館食品發給當地遊民。即日起，向羅蘭岡、鑽石吧兩地受新冠疫情 影響居民發放每人20元餐卡，到指定的十家餐館任何一家購買消費。

該計畫是提供受疫情影響家庭獲得免費食品，還能幫助當地餐館業得到一些生意。陳正治說，協會選擇了當地十家餐館，包括中、日、韓、越、美、墨等口味，提供獲餐卡居民消費。

陳正治說，希望居住羅蘭岡、鑽石吧的個人或家庭，發送電郵到羅蘭岡華協郵箱：[email protected]，請註明姓名、居住地區、家庭人數、有受疫情影響，以及郵寄地址。羅蘭岡華協會盡快寄送餐卡。一個家庭最多領取二張，個人一張。經費及名額有限，送完為止。每張餐卡只限一家餐館消費。