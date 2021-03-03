中美十年簽證取消？有人批騙選票 有人批中國也這樣做

美國國會議員提出取消中美十年簽證提案，華人擔憂。（本報檔案圖）

為施壓中共改善人權，美國聯邦參議員提出取消中美十年簽證。消息傳出，民眾譁然，有人認為這是政客的套路，只是針對普通人，目的是譁眾取寵、獲取選票。但也有人認為中國 不讓美國公民 去中國看父母，美國憑什麼讓中國公民到美國看家人？

五名共和黨參議員提案，敦促廢除給中國公民十年有效、多次往返的簽證，重回2014年之前的一年多次簽證。律師表示，疫情期間移民政策不明確，多數只是政治宣示。

自從疫情以來，中美關係緊張，加上航班減少及入境限制，很多人因此擔心是否十年簽證會被取消。如今柯頓（Tom Cotton）、魯比歐（Marco Rubio）和克魯茲（Ted Cruz）等參議員提案，更讓人擔心。

有網友認為美國這些政客，有本事就針對共產黨高官出手，沒收他們在美國的財產。為啥只會針對普通人？根本就是作秀騙選票。

更多人抱怨一旦失去美國十年簽證的不便。一名華人網友表示，如果回到以前一年多次往返，每年簽很麻煩，兩邊都費錢，改成三至五年一次也好；年年簽，太痛苦了，多花錢不說，留學生每年回國都要重簽，下了飛機第一件事就是去簽證。

有民眾說，他的個朋友很倒楣，家住在南方，在北京下飛機，就去北京大使館簽，簽證官不知道怎樣認為他不在家鄉所在地領事館簽，有問題，給他來了個行政審查，到45天還沒出結果，他快瘋掉了，因為馬上又要開學了，還好在開學前拿到簽證。

最近幾年的的小留學生們已忘記，前輩們留學簽證的折騰，經濟條件也好了；春假一個星期都有人回國一趟，以前的留學生們哪敢呀！

和美國相比，中國對美國的十年簽證才是廢棄狀態。華人秦先生表示，拜登已廢除川普的簽證面試禁令，現在又放開預約可以簽證。反倒是回中國依然是不對等的，是中國不讓美國公民回去中國看父母，美國憑什麼讓中國公民到美國看家人？

不過也有人認為現在討論為時尚早，因為共和黨在參議院票數並未過半，提很多議案根本過不了。律師許俊良認為，此舉是政治意味大於實際。他表示，提案的東西不好講，十年簽證是否廢除，要等疫情過去才能討論。因為現在政策變化和領事館人力不符，目前領事館只有三分之一的人力，疫情期間很多東西無法常態化和實施，要等疫情過去。

不過他坦言，這四年川普對移民的傷害短時間無法恢復。以工作簽證 為例，很多雇主覺得抽籤、補件很麻煩，且申請者獲得批准後很久才能上班，對雇主弊大於利，所以現在雇主幫員工申請工作簽證的意願降低。但另外一邊，因為川普下台，問詢綠卡的人越來越多，因為很多人覺得既然撐過了疫情，就一定要在美國留下去。