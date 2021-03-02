洛杉磯市本財年赤字恐達「5.5億元」 盼下財年好轉

洛市本財年出現5億5000萬元收入虧空。（洛杉磯市長賈西提推特）

洛杉磯 市主計長Ron Galperin表示，洛市預計在本財政年度結束時，出現5億5000萬元赤字（revenue shortfall），但下個財年將有所好轉。

據福斯電視台（Fox）報導，Galperin 1日表示，5.5億赤字預示本財年將是困難的。洛市可能無法為市民提供往年水準的服務。但隨著新冠疫苗越來越普及，經濟可能在今夏好轉，下個財年收入將有所增加。洛市有理由持有謹慎樂觀態度，「但經濟恢復還有很長的路要走。」

目前的財年截至今年6月30日，洛市收入預計比預算 的61億4000萬少了8.3%。

Galperin表示，2021財年產業稅收增加6.1%、大麻稅多了79%，但這些收入都被以下稅收降低所抵消：旅館入住稅降低66%、停車費降低44%、電話使用稅（telephone users tax）下降15%。

下年度市府財政收入預計上升4.4%，至64億，產業稅、銷售稅、大麻稅都會增收。酒店入住稅也預計在2022財年下半年上升，但不會立即回到疫情 前的水平。另外洛市財政狀況也會因聯邦撥款得到改善。

洛市很可能收到聯邦下放的新冠疫情資助金，約12億元。這筆資金未被算在 Galperin的財政預測內。如果這筆資金最終被總統簽字通過，將大大緩解洛市的財政虧空。