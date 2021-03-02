卡卡50萬懸賞尋愛犬 狗比人嬌

美國 參眾議院為了新冠疫情紓困，是否撥款給低收得者每人1400元，吵了大半年，目前還待參院定案。不要看區區1400元，金額不大，這可是在這次疫情中，許多底層家庭的「救命錢」。但左盼右盼，國會那一關拖拖拉拉，只聞樓梯響，不見「錢」下來，等待這份及時雨的低收入 戶，心中的焦急與不安，只有當事人才能體會。

與此同時，有則新聞讓人感慨萬千，就是所謂的「女神卡卡」（Lady Gaga）兩隻法國鬥牛犬被歹徒搶走，卡卡立即宣布懸賞50萬元，犒賞找回她愛犬的人：所謂重賞之下必有勇夫，這盜犬案發生不到48小時，這兩隻備受女主人寵愛的鬥牛犬，就物歸原主。

兩隻其貌不揚的狗狗，離開主人不到兩天，就讓主人心疼難過，連忙提供高額獎金要索回她的寵物，雙犬能有今天這待遇，真是上輩子修來的福氣。

女神肯出高價，只是為了兩隻鬥牛犬，令許多目前不得溫飽的「人類」羡慕，也反襯出終日仍為三餐奔波的低收入戶，身價不如狗；寵物與窮人相較之下，「人不如狗」不僅是嘲諷，更是現實社會真實的寫照。

中國人常言「朱門酒肉臭，路有凍死骨」。對照當今美國社會，看看盆滿缽滿的華爾街大亨、影藝明星，再看看路口行乞的遊民與裁員失業者，前者錦衣玉食，後者饑不擇食，充分反映了美國貧富差距懸殊，且愈演愈烈。

據統計，加州 在新冠疫情肆虐下，造成許多服務業基層員工失業，流失160萬個工作機會，50萬人失業，但是加州最新的稅收報告，到今年1月超徵105億元，證明在如此惡劣環境下，從股市或投資賺錢獲利仍豐，而僅1%金字塔頂端的富豪，總收入就占了加州總收入近一半，這種嚴重的貧富失衡，也足以說明女神卡卡為了愛犬，出個50萬，只算小兒科。

令人憂心的是，這種富者愈富，貧者愈貧的情勢如未改善，富者奢華炫富又不以為意，底層民眾難有機會往上移動，始終在貧窮線下掙扎，加上加州縱放輕罪犯，法律之窗網開一面，導致治安惡化，偷盜猖獗，長期而言終非好事，如不能未雨綢繆，要期待安居樂業，可能將是奢望。

女神卡卡50萬搶救她的愛犬，紓困案1400元搶救基層民眾生計，看似不相關，一碼歸一碼。但看看50萬元與1400元的對比，前者為贖狗，後者為救人，贖狗身價超過窮人的救命錢，人不如狗，固然是窮人的悲哀，何嘗不是整個社會價值觀的扭曲，與可能引發動亂的隱患；只是多數人身在其中，又是事不關己，刻意忽視，甚至默認「好狗命」又有何不可，普遍欠缺「人飢己飢」與「悲天憫人」的情懷，這個社會要維持安和樂利，顯然會有高難度。