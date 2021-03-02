前央視女導演劉瑋 義助南加慶元宵晚會

前中央電視台女導演劉瑋是幕後功臣，是她義氣相挺讓這場晚會圓滿落幕。（劉瑋提供）

近日南加 僑團紛紛舉辦元宵慶祝活動，南加州華人 社團聯合會日前在線上舉辦的「慶元宵迎新春」聯誼晚會，在直播平台上獲得百萬人次觀看。主辦方表示，這次線上直播成功，幕後工程師前中央電視台女導演劉瑋，是她義氣相挺讓晚會圓滿落幕。

劉瑋曾經是中央電視台微電影民族頻道節目總監，現在主要在國內做大型演出，並製作國際A類賽事開幕式等。她多次來南加，因此和南加僑界結下深厚感情，去年因為疫情在這裡滯留九個月，更讓她愛上洛杉磯。

她說，洛杉磯華人多且文藝圈朋友很多，這是她靈感的土壤。這次接到南加州華人社團聯合會邀請，製作這場特別的線上直播，她覺得很開心。雖是半義務工作，但合作中讓她感受到南加僑團僑胞的熱情和積極配合，她也竭盡全力讓節目效果更好。

為讓這場線上節目更有創意，她打破常規，以「新」來傳遞「心」。原創節目開場歌曲「牛年大吉」由南加華聯的五位核心領導成員張素久、陳慧碧、郭頌、林連連、趙林來演繹。

劉瑋表示，希望通過到五個人家裡拍攝不同的節日場景，展現節日氣氛和人情味，同時也是南加華聯換屆後骨幹人員首次亮相。比如拍攝郭頌包餃子畫面，她專門在辦公室搭建拍攝背景。在拍攝張素久寫書法時，還將家裡多年的書桌特別清理出來便於拍攝。主席陳慧碧掛燈籠、趙林廚房端元宵等畫面感都好看；她在中國遙控美國拍攝小分隊挨家挨戶的拍，這個安排讓直播效果出來非常好。