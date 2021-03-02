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卡卡溜狗人中槍 從瀕臨死亡中復元

編譯組／綜合報導
女神卡卡遛狗人費舍爾，在遛狗時遭槍擊後，首度於社交媒體上發文，並放上自己受傷的照片。(費舍爾IG/KTLA)
女神卡卡遛狗人費舍爾，在遛狗時遭槍擊後，首度於社交媒體上發文，並放上自己受傷的照片。(費舍爾IG/KTLA)

國際巨星女神卡卡（Lady Gaga）的溜狗人費舍爾（Ryan Fischer），24日晚間在好萊塢（Hollywood）遭槍擊，兩隻法國鬥牛犬科吉（Koji）與古斯塔夫（Gustav）被當街搶走。費舍爾於1日首度在社交媒體IG上描述這起意外事件的始末，「正從非常接近死亡復元中」。

費舍爾貼上他在病床上的照片，指出「仍需要大量治療」，且期待重新與狗狗們重聚。

費舍爾於24日晚間在日落大道（Sunset Blvd.）附近的一條街上替卡卡遛著三隻狗時遭到槍擊，事發後，掙脫襲擊的第三隻狗亞洲（Asia）跑向他，躺在費舍爾旁。

從附近房屋的攝影機鏡頭，捕獲費舍爾遭受槍擊後的尖叫聲，「喔我的天，我被槍擊了，救救我，血液從我的胸口流出來。」

他在社交媒體發文說，「一輛汽車從我旁邊駛過射擊我，身體湧出血來，我的天使、「亞洲」來到我旁邊躺下，我驚慌的尖叫得以平靜。」

「我看著她，儘管我知道她身上的血是我的。我盡可能的搖搖亞洲，感謝著我們一起面對所有不可思議的事。」

費舍爾隨後又發文，「我在非常接近死亡的情況下恢復當中，在這當中感到警方關注支持，感謝朋友家人，我的母親與哥哥飛到這跟我一起。」他也感謝卡卡在意外之後對他的支持，帖子中寫到「妳的孩子們回來了，我們做到了，期待未來與狗狗們重聚的時刻。」

至26日晚上，一名婦女出現在洛市警局，帶著卡卡的另外兩隻完好無缺的狗，Koji和Gustav。警方初步認為，該名女子並沒有參與搶劫與槍擊事件，也不知道她是否會得到卡卡為了狗而提出50萬元懸賞金。目前她正在羅馬拍攝電影。

警方表示，目前正鎖定兩名男子。透過鄰居的監控攝影顯示，事發當時，一輛白色轎車停了下來，兩名男子跳出來，費舍爾與他們產生激烈打鬥，其中一人在搶走狗狗前，拔槍朝他射擊他。好萊塢地區的治安惡化，引起當地居民的憂心。

槍擊 攝影 好萊塢

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