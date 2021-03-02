蘇浙滬同鄉會 雲端新春熱鬧團聚

美國南加州蘇浙滬同鄉會在李清瑜會長召集下，27日舉辦雲端新春團聚會。（主辦方提供）

美國南加州 蘇浙滬同鄉會在李清瑜會長召集下，27日舉辦雲端 新春團聚會，永久榮譽會長顧衍時、前會長楊逸凡、理事長王進、監事長蔣建良、財務長陶家琪、副會長郭秀姿、Maureen陳等積極參與，讓雲端新春團聚會熱鬧親切，話題不斷。

李清瑜表示，這次雲端新春團聚會開得有熱度又活躍，大家暢所欲言。相信2021年疫情 一定能「牛」轉變好，讓大家牛起來。期盼同鄉會有更多線下活動，安排牛年旅行等計劃，包括參觀寶爾博物館金雕玉琢展覽，有些活動已在籌劃之中。新會員姚善銘等也在雲端亮相，受到熱烈歡迎。

顧衍時表示，他巳計劃疫後旅遊線路，擁抱大自然，到世界各地打卡。前會長楊逸凡也向父老鄉親拜年。疫情下，她作為財經專家經常受邀在雲端開講，服務大眾，點贊連連。

理事長王進是醫師，疫情下，他一直堅持在抗疫第一線。他說，每天忙得頭頭轉。但他憑著毅力，生活仍然是照樣打球，炒股票。他提醒鄉親們，當下對疫情千萬不要掉以輕心，提防新一波變種病毒，維護好身體健康。

其他會員也分享疫期各自在家生活，或充滿生活情趣或豐富多彩，讓這場雲端聚會圓滿落幕。