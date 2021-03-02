從非法到合法 七旬退役陸官分享20年種大麻經驗

何式成在大麻農場。（記者啟鉻／攝影）

內陸勝利谷阿德蘭托市（Adelanto）華人 居民何式成（Andrew S. Ho）是該市決定自2016年大麻種植、銷售等合法化後，首批在市區參與合法大麻運營的華人。年逾七旬的他不僅種大麻，還向學習者傳授大麻種植知識。何式成表示，他曾有過因非法種大麻被警方拘押經歷，所以鄭重提醒華人，一定要取得合法種植大麻執照，勿鋌而走險，甚至因非法種大麻損失財產和生命。

視頻來源：記者啟鉻

何式成說，阿德蘭托市居民只有3萬多人，在2016年前，城市曾瀕臨破產。正是市議會提倡合法種大麻，城市才有數千萬元收入。2017年初，他來到這裡定居，參與合法種植大麻，開闢了數千平方呎大麻農場。如今在市區，與他一樣，希望種大麻實現美國 夢的華人，還有一些，而且逐漸增加。不過，何式成並非種大麻新手，早在20年前，他就開始接觸大麻業，後因一度非法種植大麻，被警方拘押。

他表示，20年前，一位友人在洛杉磯合法經營大麻藥店。他應邀到這個大麻藥店幫忙，開始接觸大麻業，也看到其中利潤可觀。後來隨著知識逐漸積累，他在2015年，與人合夥在艾爾蒙地 市租用一間工業倉庫，面積大約數千平方呎，開始私種大麻。由於該市禁止種大麻，何式成就偷偷種起非法大麻。因為擔心被抓，所以格外小心，也深怕白天被人看見，常常在夜晚行動。

後來，何式成非法種大麻遭人舉報。艾爾蒙地市警方經過數月調查蒐證後，決定抓捕。何式成說，遭拘捕那天，大批警察將大麻倉庫包圍，附近街路也被封住，警方全副武裝，還有狙擊手在高處瞄準，就怕出現意外。何式成被捕。被判緩刑三年，要參加社區服務、上心理治療課程，他聘請律師為自己辯護。後因他表現良好，提前解除緩刑期限。這樣他才得以恢復他喜歡的大麻種植事業。但他汲取教訓，決定不再涉足非法大麻種植，也時刻告誡他人，要遵紀守法，勿重蹈覆轍。

何式成的大麻農場，再過一段時間，就要成熟了。（記者啟鉻／攝影）

他說，在阿德蘭托市種大麻，必須取得市府、州府執照，有國稅局繳稅及空氣管理局執照，四個執照缺一不可。一般業者經營範圍有種植、批發、運輸業務，該執照也需要市府批准。每年執照要更新一次，要重新繳費。每次兩個執照更新費用是1萬4000元。其它還有交市府及州府的銷售稅。大麻種植場地每平方呎還要交0.25元的稅。

如果以大麻種植四千平方呎計算，一年下來，就要交場地稅3萬餘元。所以作為在該市大麻業者，交給市府的費用包括執照更新費、場地稅及銷售稅，從事大麻行業稅費較高，這是業內人士共識。但作為大麻業者，出售大麻賺到的或許更多。最重要的是要有耐心、愛心，他甚至舉例說，對待每一株大麻，要像對待「最高領導人」一樣，去傾心愛戴服侍。

何式成來自台灣，早年畢業於陸軍官校，於上世紀80年代初移民美國，從事過技師、建築及進入大學深造等。雖然年逾七旬，但身體不錯，精神矍鑠。他說這與他年輕時在陸軍官校有過艱苦軍訓有很大關係。