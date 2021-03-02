「像印鈔票！」 成種大麻華人新美國夢途徑

雖然勝利谷阿德蘭托市 (Adelanto）規定只要取得合法執照，就可以在市區合法種植大麻。但部分華人 仍採取非法手段，利用市區地廣人稀特點，偷偷建立保溫室種植大麻，部分被抓。合法大麻業者何式成表示，近年在該地種植大麻的華人，幾乎都是來自中國 移民，其中絕大多數人來自中國福建、北方地區。

何式成說，由於合法種植大麻需要繳納稅費較高，而且投資較大，一些華人為了獲得更高利潤，採取非法種植，這樣就冒著很大風險，甚至被抓。2021年1月間，市區非法大麻農場被警方查獲，十餘名華人被捕。

1月7日，聖伯納汀諾縣警方在位於Pardale路2600號街區，查獲20餘個溫室，內有種植大麻近2萬株，同時還查獲186磅加工大麻，三支武器及一輛偷竊的卡車，十餘名華人被捕。根據警方公布資料，被捕華人（名字均譯音）包括：萬時華70歲、江式新66歲、董立元36歲、關新政38歲、由梅津49歲、路春陶41歲、于小群53歲、余建峰47歲、吳萬黃42歲、李興強45歲、黃西紅26歲，伊光22歲。

何式成表示，近年向他學習如何種植大麻的華人中，以中國福建、北方地區移民居多。他們希望通過在美國 合法種植大麻賺到更多錢，實現自己的美國夢。有的人來美國不久，就開始涉足大麻業。他表示，對待大麻，如果缺乏耐心、愛心將無法做好。這就好比開餐館，有的可以將餐館做大做強，到全美連鎖，有的人做到中途就倒閉歇業，俗話說，天下無難事，只怕有心人。從事大麻種植及其它相關業務業者並非都吸食大麻成癮，經常抽大麻的只是一部分人。

至於為什麼要學習種植大麻，何式成的一位來自中國北方城市的學生表示，已經學習近兩個月，學習目的就是因為在這裡可以合法種大麻，所以先學個手藝。而且大麻業前景很好，自己曾經在大麻藥店做過，看到一天交易額達幾萬元，很可觀。大麻業就像印鈔機一樣，消費者都是搶著購買。而且隨著大麻業興起，提供各種機會也非常多。