種植大麻有何要點？用水多、用電更是大開銷

開闢種植大麻農場，使用水噴灑灌溉、電力通風照明，這些都是必需的。內陸勝利谷阿德蘭托市華人 大麻業者何式成表示，普通大麻農場種植都在千株以上，雖然用水較多，但當地水費相對便宜；此外，每月電費也很可觀。

他表示，一般每一株大麻每天灌溉用水約0.5加侖，若以種植千株大麻計算，每天用水需要用水約500加侖。一株大麻從生長期到成熟，大約需要至少40加侖水。千株大麻農場每個月的水費要數百元，不過當地水費還算便宜，業者的水費花銷不是太大，但是電費很可觀。

一般大麻農場至少有100盞照明燈，每盞燈月電費約70元，每月電費就是7000元，一年至少8萬4000元。對於面積數千甚至萬餘平方呎的大麻農場，耗電量更大，還要包括通風及溫度控制用電。有的業者為節省電費，自備發電機，還有的利用太陽能供電。少數業者違規運作偷接電路，被查獲後受到高額罰款。

所以，要想投資 規模大麻農場需要有一定資金實力。何式成表示，大麻農場主要三種形式，全手工、半自動化及全自動化。要投資一萬平方呎面積大麻種植農場，需要資金100萬元至250萬元不等，其中以全自動化投資最多，需要200萬餘至250萬元，半自動化是約150萬元，全手工則需要投資100萬元。