「大麻如搖錢樹」 阿德蘭托市伸手擁抱 允許設店面

阿德蘭托市府。（記者啟鉻／攝影）

聖伯納汀諾縣勝利谷的阿德蘭托市（Adelanto）由於財務窘困，曾一度要求解散城市。如今為解決財政收入，敞開大門擁抱大麻業，將大麻作為城市的「搖錢樹」。該市是勝利谷各城市中，唯一允許大麻藥店設立店面的城市。據稱，自2016年允許合法商業種植大麻後，有53人申領許可證，43人獲批，成功率達81%。

在聖伯納汀諾縣，阿德蘭托市是一個擁有3萬餘居民的小城。Adelanto的拉丁語意為「進步」，不過自1970年12月建市以來，這座城市並未有多少進步，相反市庫收入日漸減少，最後不得不考慮撤銷城市，讓「城市散伙」，若最終變成事實，是縣域少數撤銷城市之一。該市有約40%的居民生活在貧困線以下，中等家庭年收入4萬元左右。

起初，因城市附近有空軍基地帶動消費，促進經濟發展；後來基地裁撤，城市經濟陷入困境。雖然市內有三座加州 監獄，包括一座加州最大規模無證移民拘押中心，但是並未給城市增加很多收入，相反持續經濟惡化。城市多次陷入破產 邊緣，2019年市議會還曾提出撤銷城市動議。

市區室內大麻農場。（記者啟鉻／攝影）

為了免於破產，該市啟動全面開放合法大麻種植、銷售、運輸、大麻藥店等業務。據稱，一座上規模大麻農場，每年上繳城市稅收大約30萬元，市區所有大麻農場及土地租金 ，相關產業可以為市財政年創造超千萬元收入，而且規定大麻業至少一半員工必須是市區居民，為城市創造就業機會。

據該市大麻農場華人業者何式成表示，阿德蘭托市在開放大麻業政策上，要比勝利谷其它城市放得開，周邊有些城市拒絕大麻藥店，但在阿德蘭托市大麻藥店就有多家，而且允許設置店面，還有的城市不允許商業種植大麻；但該市只要申請許可通過，就可開闢大麻農場。如今市區不少倉庫都用於種植大麻，有的業者放棄先前的生意，將倉庫改造成室內大麻農場，牟取厚利。